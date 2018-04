Mesa señala bloqueo de juez a periodistas en caso Saca

La Mesa de Protección a Periodistas hizo un pronunciamiento público ayer en la mañana porque Rigoberto Chicas, juez del tribunal Cuarto de Instrucción de San Salvador, ha bloqueado a los medios de prensa el acceso a la audiencia preliminar por lavado de dinero, en contra del expresidente de la república Elías Antonio Saca. Esto, a pesar de que el caso no tiene reserva parcial ni total.

El miércoles, un grupo de periodistas presentó un escrito al juez para pedir autorización para el ingreso a la audiencia. Señalaron que es un caso de interés público y, por lo tanto, los periodistas buscan cumplir con su labor de informar.

El juez dijo, a través de un colaborador, que no lo admitió porque los periodistas no son parte del proceso judicial. Además que no permite el ingreso por el artículo 22 de la Ley Contra el Lavado de Dinero, que dice que toda la información que se obtenga en la investigación de este tipo de delitos será confidencial. Contrario a lo que ocurre en otros casos, como Operación Jaque, donde pese a ser un caso de lavado de dinero contra pandillas sí hay acceso a los medios.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) manifestó que por tratarse de un caso de afectación a la economía pública y cuya víctima directa es la ciudadanía, el sistema judicial debería permitir que los ciudadanos estén informados sobre lo que está ocurriendo.