Mesa tripartita desaparecería por falta de funcionamiento

De acuerdo a datos solicitados por LPG Datos a través de solicitudes de acceso a la información pública se constató que las tres instituciones que forman parte de la Mesa Tripartita, que son Instituto de Medicina Legal (IML), Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Nacional Civil (PNC) ya no comparten información sobre homicidios, el cual era su objetivo principal desde que se creó en el año 2005.

La razón de ser de esta dependencia se perdió de forma gradual debido a la negativa de compartir las cifras que recolectan. Primero fue la Fiscalía General de la República la que negó la información de homicidios en marzo; luego, la Policía Nacional la negó en abril; y por último, el Instituto de Medicina Legal declaró inexistente las estadísticas relacionadas al mes de junio. Además, el sitio web donde la Mesa Tripartita publicaba dichos datos no se actualiza desde febrero de este año.

Para Verónica Reyna, investigadora del Servicio Social Pasionista (SSPAS), no tiene sentido la negativa, pues la información la entregaban antes cada mes. Sostiene que lo más preocupante es que hasta 2021 esa información sí se brindaba y permitía homologar los datos junto a la PNC y la FGR, partiendo del hecho que "las tres instituciones contaban con independencia de autonomía en el registro y documentación de cada hecho".

"Para mí es una clara limitación al acceso a la información pública y una limitación al trabajo que puede hacer la Mesa Tripartita, porque es un trabajo interno que se hace de manera privada y entre las tres instituciones. Creo que es un reflejo de la falta de autonomía y obviamente un intento de limitar los ejercicios de contraloría social y de transparencia que pueda exigir la población", aseveró.

Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador (ALAC), consideró que lo que sucede en el país es parecido a lo que sucede en Guatemala, donde la Policía reservó la información estadística de hechos violentos.

"Al final, lo que me parece que va a pasar con la mesa tripartita, es que se va desarticular, porque también la información que pueda estar generando debería ser información pública, pero ya no lo es", aseveró.

También opinó que este tipo de reserva pretende instalar la "imposibilidad" de que se pueda verificar la evolución de la política pública de seguridad, en específico en los temas de homicidios, porque "solo prevalece entonces una única narrativa o una única fuente de información, que es la del Ejecutivo".

"Con este fenómeno ya no hay diversidad de fuentes de información y no hay manera de verificar si lo que dice el Ejecutivo es verdad, pues es imposible de contrastar técnicamente si la política de seguridad pública está teniendo efecto o no, como lo dice la narrativa oficialista. De esta manera solo habrá una sola versión de los homicidios en El Salvador", agregó el especialista en transparencia.

Según la cláusula sexta del Acuerdo Interinstitucional de la Mesa Tripartita, esta "se reunirá ordinariamente una vez al mes durante la segunda quincena de cada mes calendario, respecto del mes inmediato anterior, con la información recolectada por las instituciones. Durante la reunión los participantes conciliarán las cifras de homicidios y feminicidios en cuanto a las variables acordadas, que correspondan al mes anterior".

Pero eso ya solo está en papel, porque los datos están actualizados hasta febrero de 2022. Ya pasaron cinco meses y aún se desconoce cuántos homicidios se han dado en este periodo de tiempo.

Para Jeannette Aguilar, investigadora en seguridad pública, no es casualidad que la negativa sea extensiva a las tres instituciones que producen estadísticas criminológicas, ya que en el actual contexto se busca "imponer a toda costa la narrativa oficial de cero homicidios".

Indicador. Cada final de año la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) debe calcular el indicador de homicidios y feminicidios por cada 100,000 habitantes.

Aseguró que esta negativa de facilitar la información muestra un retroceso de décadas en materia de acceso a información y rendición de cuentas. Manifestó que en un país como El Salvador con una alta incidencia criminal, estos registros han sido claves para conocer el comportamiento de un evento tan grave.

Además, dijo que estos esfuerzos han permitido que durante décadas el país cuente con datos unificados y actualizados de homicidios: "En ese esfuerzo, una de las instancias que más aportó tanto por su carácter técnico científico, como por su mayor independencia respecto a los intereses políticos de turno ha sido el IML".

"En el caso del IML es una verdadera pérdida, pues por décadas aportó luz sobre estos temas, pese a los esfuerzos de algunos gobiernos por socavarla. Su negativa a entregar estos datos es un indicador del avasallamiento del que está siendo objeto por parte de la Corte Suprema, ahora controlada por el presidente Bukele", aseguró.

Aclaró que contar con un dato homologado y unificado ha permitido la comparabilidad internacional, además de permitir que se formulen políticas de prevención y reducción de homicidios, y para evaluar la efectividad de las mismas. Pero es necesario que estos datos sean válidos, fiables y contrastables.

De acuerdo a Liduvina Escobar, excomisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la FGR, el IML y la PNC son entes obligados según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y que las estadísticas son información oficiosa, por tanto debería de publicarse sin necesidad de solicitarla.

"Llama la atención que en un mes anterior sí existía la información y que al siguiente ya no. Ahí se puede entender que no se quiere entregar la información bajo el argumento de que es inexistente. Mas bien, es información que debería estar publicada en los portales de transparencia", detalló. También dijo que la fundamentación de inexistencia que dan las instituciones es "absurda", porque son instituciones que por su naturaleza y su carácter deben generarla.