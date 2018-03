Metapán piensa SOLO en el derbi

Lee también

El conjunto metapaneco acumuló cuatro partidos sin perder tras su empate del pasado miércoles contra Pasaquina, y continúa entre los primeros tres puestos del campeonato Clausura 2017.De acuerdo con Armando Castellón, lateral derecho del equipo y anotador del gol del empate ante los burros, en la jornada de mitad de semana la premisa es no decaer ahora que el torneo está por llegar a su ecuador y se acerca la segunda vuelta. “Andamos bien y vamos a seguir trabajando para continuar entre los primeros puestos”, apuntó.Castellón, quien llegó a Metapán procedente de sus reservas, anotó en el último juego ante Pasaquina su primer tanto en Primera División. “Contento porque se me dio la oportunidad. Los equipos de oriente pelean todas las pelotas y no se guardan nada”, aseveró.Para el partido del próximo fin de semana, en el que Metapán enfrentará al FAS en el estadio Óscar Quiteño, los jaguares mantienen en duda las participaciones de Christian Sánchez, Marvin Monterroza, Milton Molina y el uruguayo Paolo Suárez.Todos arrastran distintas lesiones y no pudieron ver actividad en el último partido de los dirigidos por Roberto “Toto” Gamarra, y dependerá de su evolución la disponibilidad que tengan para jugar ante los tigrillos.