México criminaliza y estigmatiza a los migrantes de Centroamérica

Migrantes de varias nacionalidades que llegan a México huyendo de la violencia de sus países de origen sufren criminalización, estigmatización y rechazo en territorio mexicano, así lo asegura Médicos Sin Fronteras que por medio del Centro de Atención Integral (CAI) brinda ayuda a este tipo de víctimas.

Diego Falcón, psicólogo responsable de la estrategia de difusión de las actividades del CAI, asegura que los migrantes son atacados por no ser mexicanos. "La criminalización del migrante supone que el hecho de salir de tu lugar de origen, cuidar a tu familia se convierte en un crimen. Nuestros pacientes del CAI han vivido eventos de violencia extrema o tortura que suelen no ser atendidos en el sistema de salud por la sintomatología que tienen y además son estigmatizados por el hecho de no ser mexicanos o de ser migrantes. Eso refuerza un sentimiento de rechazo que agrava todavía más sus problemas de salud mental", aseveró.

Así lo demuestran varios casos que atienden cada año en el CAI desde 2018.

Esto lo vivió en carne propia María Magdalena, una salvadoreña de 34 años que huyó de El Salvador porque intentaron matarla con un bate de béisbol.

Estando en México, sufrió nuevamente otro episodio de violencia en Tabasco, donde con un machete le hirieron el brazo. Hasta ahora sigue sufriendo secuelas. Tres meses después fue víctima de un secuestro y huyó. Aún hoy que está en un refugio sigue recibiendo llamadas donde le dicen que la buscan para matarla.

"Me duele mucho el brazo y también la cabeza. Tuve una operación en mi cabeza donde me hicieron 36 puntadas porque allá en El Salvador me pegaron con un bate cuando me quisieron matar", aseveró.

Ahora busca una nueva vida y quiere trabajar para sacar adelante a su familia que dejó en El Salvador.

Otra víctima es Connie, quien huyendo de Honduras por la delincuencia de las maras cayó en una red de trata de personas en México donde estuvo secuestrada durante mucho tiempo.

"(El traficante) me maltrataba, abusaba sexualmente de mí, mi familia no sabía de mí, ni mis hijos. Él era de la mafia. Me llevó a Guerrero donde pasé mucho sufrimiento. De ahí me trajo para la Ciudad de México hasta que una tía suya me ayudó a escapar", recordó.

El CAI ha identificado que la principal afectación que presentan los pacientes que han sufrido este tipo de violencia es trastorno de estrés postraumático y que a veces es complejo y este deriva en episodios de violencia a la que han estado expuestos a lo largo de su vida.

El Centro está ubicado en el centro de la Ciudad de México y brinda atención especializada a personas migrantes, con servicios como apoyo médico y psicológico, fisioterapia y trabajo social. El lugar atiende a migrantes que han sido víctimas de violencia extrema, tortura, violaciones y secuestro. Además realiza actividades recreactivas y ocupacionales.

Para Gemma Pomares, directora del CAI, las actividades que realizan con los migrantes buscan detectar sus intereses o ayudarles a descubrir cosas que no hayan hecho en su vida, para que su mente esté ocupada y no solo enfocada en los eventos traumáticos que sufrieron en sus países.

Falcón, que es uno de los psicólogos del Centro, dijo que también se comprometen en reinsertar en la sociedad a los migrantes. "Atendemos los impactos que tiene la violencia extrema en la salud mental, pero también trabajamos mucho para que la gente vuelva a insertarse social y comunitariamente y buscando facilitar, por medio de otras organizaciones, el acceso al proceso de asilo", aseguró.