México dona 100,000 vacunas de covid-19 a El Salvador

Hasta el 23 de junio se aplicaron más de 2.58 millones de vacunas contra el coronavirus en El Salvador, según datos oficiales.

El Salvador recibió ayer su décimo cuarto cargamento de vacunas contra el coronavirus, esta vez donado por el Gobierno de México, a través de una iniciativa binacional con Argentina y apoyada por la Fundación Carlos Slim.

El lote donado se compone de 100,800 dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y representa el 40 % de las 250,800 dosis que el país ha recibido como donativo, destacó el ministro de Salud, Francisco Alabí.

Ricardo Cantú, embajador de México en El Salvador, explicó que el donativo forma parte de una iniciativa binacional entre su país y Argentina, que cuenta con el apoyo de la Fundación Carlos Slim. A través de esta iniciativa también entregaron vacunas a Guatemala y Honduras. Anteriormente enviaron una donación por 400,000 dosis a Belice, Bolivia y Paraguay.

Cantú indicó que próximamente ayudarán a países del Caribe. "Durante este año, y en medio de la pandemia, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ha pedido un acceso justo, universal y equitativo de vacunas. Hemos abogado por la democratización de su producción y nos hemos unido en contra de los bloques comerciales que afecten a los países que no son productores", dijo el diplomático.

En total, El Salvador ha recibido 3,945,080 dosis de vacunas contra el covid-19, sin contar las donadas ayer por México. De los 14 lotes que han llegado al territorio, ocho son de la farmacéutica AstraZeneca, cinco del laboratorio chino Sinovac y uno de Pfizer.

Según las estadísticas del MINSAL, publicadas en el sitio covid19.gob.sv, hasta el 23 de junio se aplicaron 2,586,522 vacunas contra el coronavirus.

De este total, 1,508,453 corresponden a la primera dosis y las restantes 1,078,069 son la segunda inyección. Es decir, más de un millón de personas ya completaron el esquema de vacunación.

Estos fármacos continúan llegando al país mientras se experimenta un incremento en los contagios, aunque las cifras no se han actualizado con puntualidad. Al cierre de esta nota, el MINSAL tenía datos hasta el 20 de junio, cuando se confirmaron 191 nuevos contagios, cifras no vistas desde febrero. Desde el 22 de abril, la cartera de Estado no ha publicado los contagios por municipio.