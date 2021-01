"Si crece mucho, crece poco o crece el doble, eso es subjetivo": Sigfrido Reyes, asilado en México, sobre el incremento de medio millón en su patrimonio

Sigfrido Reyes, exdiputado por el partido FMLN y también expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, expresó la mañana de este lunes, durante la entrevista televisiva República 33, que está siendo señalado por enriquecimiento ilícito injustamente y que los procesos judiciales a los que ha sido sometido obedecen meramente a una persecución política hacia su persona. Dijo tener asilo político en México.

Reyes confirmó que se encuentra viviendo en México, donde le han otorgado asilo político. "Estoy aquí en México en calidad de asilo político gracias a una valoración del gobierno de México que me considera como un perseguido político. Así me consideran otras organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Asociación Americana de Juristas y otras entidades de carácter internacional que realmente no se creen y rechazan cualquier pretensión de perseguirme por delitos que son totalmente inexistentes", expuso el exdiputado.



Sigfrido Reyes sostiene que las investigaciones hacia su persona han sido diferentes a las que se han hecho a otros funcionarios, y asegura que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha favorecido tales investigaciones.

"Entra otro factor que es netamente político. Nayib Bukele. En el mes de mayo de 2019, la sección de probidad somete el informe a discusión... Varios magistrados dijeron 'a Sigfrido Reyes hay que juzgarlo o valorarlo de manera distinta a como lo hemos hecho con los anteriores' ¿quienes eran los anteriores? Guillermo Gallegos, Ana Vilma de Escobar, Nayib Bukele, Belarmino Jaime, Luis Mario Rodríguez, y varios otros exfuncionarios", indicó Reyes.



Al ser cuestionado en la entrevista sobre el incremento en su patrimonio durante su gestión como presidente de la Asamblea Legislativa, razón por la cual se inició una investigación en su contra, Reyes afirmó que los casi 500 mil dólares que se reflejan aumentados en sus recursos son legales.

"No es el tema cuánto creció mi patrimonio, el tema es si mis ingresos son legales o son ilegales. Ya cada quien cómo hace con su patrimonio o cómo una familia puede disponer de su patrimonio es un asunto muy de su derecho... Si lo invierto en un banco, si lo ahorro en un cochinito, si lo pongo debajo de la almohada o hago alguna inversión, ese es otro tema. Estamos hablando de legalidad, de procesos. Si crece mucho, crece poco o crece el doble, eso es subjetivo", expresó Sigfrido.

Por su parte, Enrique Anaya, abogado constitucional, califica como "muy extraña" la decisión de los magistrados suplentes de admitir la demanda de amparo contra la resolución de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que se declaró la existencia de enriquecimiento ilícito por parte de Reyes.

"La Sala tiene casos que a veces tardan tres, cuatro, cinco años para admitirla. Este tardó básicamente un año, ojalá así fueran todos los casos. En segundo lugar, la Sala de lo Constitucional cambia en 180 grados los precedentes que ella misma había dado en dos aspectos: en un tema que es de legalidad y no de constitucionalidad la sala admite la demanda. Es sumamente extraño que la Sala haya determinado una medida cautelar respecto a un proceso que no le corresponde a la misma Corte. La CSJ dijo que hay indicios, no afirmó que los hubieran, sin embargo la Sala decidió suspender el juicio de enriquecimiento ilícito. Eso es totalmente novedoso", explicó el abogado.



El octubre pasado, Sigfrido Reyes, su esposa y su hijo fueron acusados de enriquecimiento ilícito por la cantidad de $472 mil durante el período en que Reyes fue presidente y diputado de la Asamblea Legislativa.

Fue la Fiscalía la que presentó las pruebas en la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, siendo así que buscaban que ese dinero fuera reintegrado al Estado, al tratarse de un juicio civil.

El 14 de enero se conoció sobre la demanda de amparo admitida y además los abogados de Reyes advirtieron que es posible pedir nulidad del proceso penal y de extinción de dominio que actualmente enfrenta Reyes en el Juzgado Sexto de Instrucción y en el Juzgado de Extinción de Dominio, debido a que esos casos tienen como base también un informe de la Sección de Probidad, tal como en el caso civil.