Mi gestión tiene que (dialogar con pandillas), somos inclusivos”

Marta Homberger, candidata a la Alcaldía de San Marcos por el partido ARENA, define claramente que su prioridad en una posible gestión municipal es mejorar las condiciones de salud de la población. Además, afirma que intentará dialogar con pandilleros para llevar proyectos en favor de la juventud a algunas comunidades.

¿Qué propuestas tiene para la terminal de buses?

Pienso ampliar la terminal porque la considero insuficiente, las cosas no es que se las digan a uno, las he ido a ver y he visto esa congestión de las horas pico.

En mi gestión está hacer alianzas con todas las personas necesarias para que San Marcos sea un lugar hermoso y esté mejor en todas las áreas.

¿Cuál sería la prioridad de su gestión?

Pues sería la salud, es nuestro primer derecho humano, el derecho a la vida; sin salud, no tenemos vida, o la tenemos de mala calidad. Vamos a fortalecer la infraestructura médica del municipio a través de la adquisición de una ambulancia municipal, abastecimiento de medicamentos, de lo que hay en la unidad de salud, porque vamos a trabajar de la mano con las instituciones. El implemento de un plan de salud preventivo en las comunidades, inmunizaciones, para que tengamos una niñez sana, mejora al acceso de salud que ciertas áreas o la tienen por su situación de pandillas. Vamos a crear la clínica médica municipal, será una clínica con todos los servicios.

¿Cómo hará para entrar a las comunidades tomadas por pandillas? ¿Buscaría dialogar con ellos?

Sí, porque mi gestión tiene que hacerlo, somos inclusivos. Pero no me vaya a confundir y me vaya a poner que es tregua, porque eso es diferente, el diálogo es diferente. La diferencia es que el joven va a tener la oportunidad de aprender un oficio... Apostaremos por un municipio bilingüe para que puedan trabajar en “call centers”.