Mi gobierno no trabaja para enriquecer a nadie: Presidente Cerén

Como parte de su programa “Gobernando con la Gente”, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, visitó este sábado el municipio de Panchimalco, departamento de San Salvador, en donde criticó fuertemente al bloque opositor de El Salvador, a quienes dijo que “solo buscaban que el gobierno sirva para enriquecerlos todavía más”.“Mi gobierno está en función de la gente humilde y pobre. Vamos a pedirle a Monseñor Romero que nos siga inspirando”, remarcó el mandatario, recordando el legado de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. De igual forma, Cerén reiteró que “esa es la razón de ser de la Iglesia, de cada uno de nosotros: mirar y ayudar al más necesitado”.El mandatario también señalo que “algunos diputados trabajan solo para enriquecerse más”, pero declaró que “mi Gobierno no trabaja para enriquecer a nadie”. Para Cerén, la prioridad de su mandato es trabajar por la gente pobre y más necesitada del país. “Como Gobierno esa es nuestra función principal. No queremos seguir enriqueciendo a los más ricos del país, sino a la población”, expresó el presidente.También, el presidente Cerén también declaró que están en planes de impulsar un proyecto de ley para apoyar a los grupos indígenas y sus derechos en El Salvador. “Enviaremos a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para que se reconozcan a nuestros pueblos indígenas y no los dejemos en el olvido”, expresó.