"Mi hermana Mary me hará mucha falta": ¿Quién era la joven que murió en el accidente de motocicleta?

"Mi hija tenía un sueño y ese era el de estudiar para ser médica pediatra, porque le gustaban mucho los niños, pero le botaron los sueños", dijo entre sollozos Elvira Penado, madre de Blanca María Quintanilla, la joven que murió a causa de un accidente de tránsito ocurrido el pasado martes cuando viajaba con su hermano en una motocicleta que se estrelló con un vehículo asignado al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Elvira cuenta que sus dos hijos salieron como de costumbre a las 5 de la mañana, con rumbo a la ciudad de San Miguel, donde se ganaban la vida. Mary se dirigía a una comercial donde laboraba como dependiente y su hijo William Alexis a un supermercado.

Ambos llevaban el sustento a su madre y una hermana menor que estudia octavo grado en el Centro Escolar Cantón La Cruz Primera, de Chinameca, donde reside la familia Penado.

"Para pagar lo del accidente de mi hijo y la velación, el patrón de él me mandó dinero y la jefa que la quiere mucho también, y la gente de acá son los que me han ayudado bastante, y yo les agradezco por eso. De ellos (representantes del MAG) no hemos recibido nada, absolutamente nada", afirmó ayer la madre ante el féretro de su hija Mary, que lucía lleno de flores.

Desde que el cuerpo de la joven de 18 años fue entregado a su madre, habitantes del cantón La Cruz Primero llegaron a la casa para darle el último adiós a quien era muy conocida por su manera amigable y jovial que tenía para relacionarse con sus vecinos y amigos.

Acompañaron a la familia durante la misa de cuerpo presente en el templo católico del lugar. Luego Mary fue llevada al cementerio del pueblo, donde descansan junto a los de parientes.

"Mi hermana me hará mucha falta. Ella era quien me apoyaba incondicionalmente, era mi amiga y mi confidente", dijo Paula Suleimy, de 13 años, hermana menor de Mary.

Confirmó que su hermana tenía como sueño ser doctora, por eso había cursado bachillerato y luego se colocó como dependiente de una tienda mayorista, pues ahorraba para la universidad.