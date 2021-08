"Mi hija iba a cumplir 20 años este 29 de agosto y estaba contenta"

Alicia Elizabeth Alfaro Flores , de 19 años, falleció el pasado lunes 23 de agosto en el cantón El Copinol Arriba de Zacatecoluca, a consecuencia de un rayo que cayó en un árbol de morro que alcanzó un alambre que era utilizado por la familia de la joven para tender ropa, y en el que ella estaba apoyada. La descarga del rayo también alcanzó a una amiga de Alicia, de nombre Fátima Iraheta, quien había llegado a visitarla.

Según los familiares, Alicia recibió una descarga eléctrica que le quemó el pecho hasta causarle la muerte. La joven fue sepultada a un metro del lugar donde murió, en el terreno de su vivienda.

El padre de la joven, Felipe Nery Alfaro, de 54 años, dijo que decidieron enterrarla en el lugar para tenerla cerca. Recordó que fue él quien la trasladó al hospital de Zacatecoluca con la fe puesta en que su hija sobreviviría.

Foto LPG/ Alfredo Rodríguez.

"De repente se escuchó un estruendo, posteriormente mi hija fue alcanzada por la corriente del rayo, yo la encontré inconsciente y me la lleve al hospital, con la esperanza que estuviera con vida, pero no fue así. La amiga solo resultó lesionada y le ayudaron en el hospital, ahí mismo se dio cuenta que estaba embarazada, tiene nueve semanas de embarazo, pero gracias a Dios ella está bien. Yo me estaba cepillando los dientes y solo escuché el estruendo y medio vi una bola de fuego que cayó, de repente varios me hablaron, y fui a encontrar a mi hija agarrada del alambre", narró el padre.

Foto LPG/ Alfredo Rodríguez.

Al sepelio de su amiga asistió Fátima , quien ya había recibido el alta médica; además de familiares y amigos del cantón Copinol Arriba, quienes consternados le dieron el último adiós a la víctima.

El padre de Alicia describió a su hija, como alguien carismática y entregada a las labores del hogar y mencionó que estaba contenta porque dentro de pocos días iba a cumplir años.

Foto LPG/ Alfredo Rodríguez.

"Mi hija iba a cumplir 20 años este 29 de agosto, ella estaba contenta y era quien le ayudaba a hacer las labores de la casa a mi esposa, todos la queríamos. mucho", agregó el apesarado padre.

Una vecina de la joven afirmó que Alicia se estaba preparando para celebrar su cumpleaños. "Ese día que cayó el rayo fue en la mañana a comprar un vestido al centro de Zacatecoluca, dijo que le quedaba muy bonito y lo iba a estrenar el día de su cumpleaños, pero ya no fue así", agregó la amiga de Alicia.

La tumba de Alicia está adornada con varios arreglos florales y es visitada a diario por sus seres queridos.