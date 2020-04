"Mi hija no puede ni abrir la pasta dental": el drama de una madre obligada a estar en cuarentena

Mucopolisacaridosis. Ese es el diagnóstico de Fátima. En forma abreviada, MPS, por sus siglas en inglés. Y para comprender qué significa: deformación ósea, artritis, atrofia muscular y osteoporosis (alta probabilidad de rompimiento de huesos).

Fátima es una adolescente de 17 años, pero su talla y su peso corresponden al de una niña de seis. Además, sufre de deficiencia auditiva.

Camina por si sola, pero no más de media cuadra sin cansarse. De hecho, para salir de casa mejor usa silla de ruedas.

Puede agarrar una escoba e intentar barrer, aunque la escoba la dobla en altura, pero no es capaz de abrir una pasta de dientes o o una lata.

Le cuesta valerse por sí misma y quien suele ayudarle en su higiene personal o a prepara sus alimentos en su madre, pero lleva más de 20 días fuera de casa.

Las autoridades de salud llegaron a sacarla, por sospecha de COVID-19.

"Está increíblemente partida (emocionalmente). Le dice por teléfono: "Mamá, te extraño", cuenta Hugo, su padre.

Hugo está en casa, pero trabajando. Se encierra en uno de los cuartos y se desentiende, porque su oficio le absorbe el tiempo de tal manera que no puede ni siquiera permitirse contestar llamadas, telefónicas que no sean las de los clientes que llaman tipo a un call center.

En casa también vive un hermano, de 15 años, que colabora en lo que puede, pero no es la misma confianza que podría tener con una mujer, como su hermana mayor, que vive como de forma independiente en una especie de miniapartamento en la segunda planta, pero aunque está en casa también trabaja y también en una especie de call center.

"No está comiendo en el horario que debe, porque yo tengo que estar trabajando. No está siguiendo su dieta especial, porque no puede aumentar de peso por la condición de sus huesos; es la mamá quien se encarga de estarle pesando la comida", detalla el padre, quien cuestiona la decisión de las autoridades de mantener el cuarentena a su esposa, Karla, cuando el resultado de la prueba por COVID-19 dio negativo hace ya tres semanas.

Karla, quien está en cuarentena desde el 13 de marzo, no tiene ni idea de cuánto la van a dejar regresar a su casa para cuidar de su hija.

"Hay niñez con necesidades especiales que obviamente requieren , por ejemplo, de medicamentos, fisioterapia, terapia de lenguaje o terapia auditiva; y todo eso está suspendido", anotó el presidente de la Asociación de Pediatría de El Salvador (ASOPEDES), Luis Castaneda Villatoro, consultado sobre el impacto que está teniendo la cuarentena en la niñez y en la adolescencia.