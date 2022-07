"Mi hija por ir a buscar un mejor futuro, encontró un peor destino en Estados Unidos”

"Mi hija se fue para Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida, un mejor futuro para ella, para mi, y sus hermanitos, sin imaginarnos que allá encontraría la muerte", se lamenta Mirna López, de 40 años, mamá de Jennifer López, de 17 años, asesinada por la pareja de su hermana, en Carolina del Norte, Estados Unidos.

El crimen ocurrió la madrugada del jueves en la casa donde la adolescente residía junto a su hermana mayor, de quien prefieren que no se revele su identidad. Jennifer fue asesinada por su cuñado Ernesto Cano Sánchez, de 27 años, de nacionalidad mexicana.

Jennifer era la tercera de cinco hijos que procreó Mirna. La familia es originaria de un caserío del cantón La Hachadura, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán. La principal fuente de ingresos de la familia López es la venta de tortillas y una pequeña tienda.

Mirna contó que su hija emigró hacia Estados Unidos en mayo del año pasado con la ilusión de encontrar mejores oportunidades, ya que en el país ya no pudo continuar estudiando, y lo que más anhelaba era ayudar a su familia, pues veía los sacrificios que ella hacía, sobre todo porque entre sus hermanos hay uno con discapacidad mental.

"Mi hija me decía: 'yo me quiero ir para Estados Unidos, mami, aquí no hay oportunidades para mi, en cambio allá se trabaja, se gana bien y se le ayuda a la familia. Yo quiero irme para ayudarle a usted y que ya no trabaje'. Ella estaba contenta porque ya en agosto iba a cumplir los 18 años e iba a poder aplicar a un trabajo formal", recordó.

FotoLPG/ Marielos Román.

La madre contó que al principio se opuso a que se fuera para el país norteamericano, pero debido a la situación de inseguridad que se vive en el país decidió apoyarla en su decisión de emigrar.

"Yo me puse a pensar en su futuro, tenía miedo que algún muchacho de los que andan agarrando me la fuera a enamorar y a engañar, y la mezclara en cosas malas, entonces antes de que me arrepintiera, dejé que se fuera. Yo sabía que el camino era riesgoso, le pedí a Dios que me la cuidara, gracias a él (Dios) no sufrió en el camino, pero fue a encontrar un peor destino", lamentó.

Añadió que su hija mayor se fue en 2013 para Estados Unidos y le apoyó a Jennifer para que se fuera, quien le ayudaba con el cuidado de sus dos hijos.

Mirna afirmó que nunca tuvo relación con su yerno, Ernesto Cano, y que se sentía tranquila porque su hija mayor ya se había separado de él, pues sabía que la sometía a violencia doméstica.

FotoLPG/ Marielos Román.

“Mi hija me contó que ella lo había grabado con su celular cuando atacaba a su hermana, y le entregó las evidencias a la policía. A los días, el hombre volvió a llegar y como tenía llaves de la casa entró, ya con la intención de matar a mis dos hijas. Luego de apuñalar a Jennifer, amarró y le pegó a mi otra hija, le decía que antes de matarla la iba a torturar y también la amenazaba con matar a una de sus hijas, pero ella logró que la soltara y fue a llamar a la policía”, narró la mujer.

Según la información brindada por las autoridades estadounidenses a la familia López, Cano intentó escapar, y luego de un forcejeo lograron ponerlo bajo custodia, y está siendo acusado de asesinato en primer grado.

“Mi hija era bien tranquila, ella ni de pequeña se andaba peleando en la escuela porque yo la aconsejaba. Hoy solo pido que al culpable le caiga todo el peso de la ley”, pidió.

La madre de Jennifer, con lágrimas en sus ojos pidió ayuda, tanto a las instituciones gubernamentales, como a las personas altruistas para poder repatriar el cuerpo de la joven y darle cristiana sepultura en su lugar de origen. Si desea ayudar puede depositar a la cuenta 003114127191 del banco Agrícola a nombre de Mirna Yanett López de Ascencio o llamar al teléfono 7605 99 69.