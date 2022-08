"Mi hijo es muy respetuoso y colaborador": Denuncian captura arbitraria de joven con problemas psiquiátricos en Ahuachapán

"Tengo exactamente dos meses con un día de no saber nada de mi nieto, el que me asistía, me movilizaba y me ayudaba en todas mis cosas, ya que soy amputado de una pierna. Me duele que se lo hayan llevado sin deber nada", expresó ayer con mucha tristeza Feliciano Sánchez, de 77 años, abuelo de Carlos Gerardo Grijalva, de 23, quien fue detenido por agentes de la Policía el pasado 7 de junio, en El Refugio, Ahuachapán.

De acuerdo a una constancia extendida en diciembre de 2020 por el Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez, Grijalva sufre trastorno mental y del comportamiento. Asimismo, detalla la última fecha de ingreso fue del 21 de marzo al 11 de abril de 2022, dándole el alta con medicación.

Según el papá del joven, quien prefirió omitir, su identidad, su hijo puede desarrollarse como una persona normal, siempre y cuando se encuentre con el medicamento recetado, de lo contrario, aseguró que podría recaer en una crisis. "Mi hijo aún diagnosticado sacó su bachillerato y estábamos en planes de apoyarlo para que entrara a estudiar a la Escuela Nacional de Agricultura (ENA). Con su medicamento se portaba bien, es respetuoso y colaborador", narró.

Los familiares del joven contaron que fue detenido bajo el régimen de excepción por agrupaciones ilícitas tras denuncia por una pariente que no lo quería "por su condición psiquiátrica".