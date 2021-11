"Mi incorporación a la Nueva Democracia Cristiana obedece específicamente a una relación de años con Reynaldo Carballo": Fidel Fuentes, exalcalde de San Marcos por el FMLN

Fidel Fuentes, exalcalde de San Marcos por el FMLN, habló esta mañana en la entrevista matutina Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) sobre las razones que lo llevaron a renunciar al partido y a unirse a la "Nueva Democracia Cristiana" de Reynaldo Carballo.

Fuentes aseguró tener una relación de amistad de años con Carballo, con quien comparten ideales de "servirle al pueblo".

"Mi incorporación a la Nueva Democracia Cristiana (Partido Demócrata Cristiano PDC) obedece específicamente a una relación de años con Reynaldo Carballo, que es el hombre que ha saltado a dirigir el partido, que va hacer una depuración de esos elementos que tuvieron a la Democracia Cristiana coaptada a intereses personales, refiriendome directamente a quien lideró el partido, el señor (Rodolfo) Parker", dijo.

"Reynaldo Carballo me ha invitado a formar de la Nueva Democracia Cristiana, sabe cual es mi contextura ideológica porque nos conocemos, está dispuesto a que yo actue y dentro de mis principios encaje dentro de los valores que tiene la nueva Democracia Crristiana", agregó el exalcalde.

Fuentes aseguró que conoció a Carballo durante sus inicios al frente de la comuna de San Marcos, y fue de él que recibió el apoyo para introducir al municipio en el baloncesto.

"Reynaldo Carballo rompió esa argolla que había dentro del baloncesto y de la liga superior para que pudiera entrar con San Marcos, con el equipo de niños y jóvenes que teniamos dentro de las escuelas", dijo.

Ese apoyo lo llevó a formar una alianza con la que apoyaron a jóvenes del municipio con becas para potenciar sus capacidades intelectuales y deportivas, según comentó Fuentes.

"Con Reynaldo Carballo compartimos proyectos, proyectos sociales importantes, como es la educación y el deporte. Y lo hicimos desde su posición política ideológica y desde mi posición políca ideológica, que nunca fue para nosotros ningún condicionante para poder hacer el bien común", indicó.

Esa cercanía con Carballo llevó a determinar su renuncia del FMLN, puesto que según él, dentro del partido no iba a ser comprendida esa relación y era muy probable que lo expulsaran.

"Y es así como yo al final establezco que yo necesito desarraigarme jurídicamente del FMLN. Porque el FMLN no iba a ser un partido que iba a entender la participación de apoyo a un amigo, aun aliado como siempre hemos sido con Reynaldo Carballo, iban a estar siempre con esa mezquindad posiblemente me iban a llevar a un escenario de una expulsión, que por supuesto no iba a permitir que una traytectoria de 33 años en el FMLN en este momento en que el partido está muy debilitado yo pasara a ser acusado de una manera innecesaria e injusta. Eso me lleva mejor a renunciar", aseguró.

Fuentes también enfatizó que su renuncia se debe a que el FMLN ya no llena sus expectativas por las dinámicas internas que quedaron dentro del partido luego de las derrotas electorales en las útimas contiendas.

"Renuncio al FMLN principalmente porque mi ciclo político y profesional dentro del FMLN ha teminado. en buena medida estoy consciente que el FMLN ya no es un instrumento partidario que llene mis expectativas, como tampoco llena las expectaivas de buena parte de la población".

Agregó que "practicamente el FMLN ha sido relegado a ser una oposición muy destructiva, muy contestaria, rechazada por la población, con una doble moral de cuestionar una serie de situaciones que hace el gobierno ahora, que ellos no lo pudieron hacer, que lo hivieron igual de mal. Eso no le da ya al partido, ni me da a mi condiciones para sentirme cómodo para seguir aportando, para ver en perspectiva qué le vamos a dar a El Salvador".

Fidel Fuentes presentó su renuncia en el FMLN el pasado 30 de octubre, en ese momento sin dar explicaciones. El exalcalde militó en el FMLN desde 1988, desde que tenía 18 años de edad.

El pasado 4 de noviembre Fuentes y José Andrés Hernández, exdiputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) pasaron a formar parte del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Esta inscripción ocurre en un contexto en que el PDC ha sido cuestionado por los perfiles, afines al oficialismo, que ahora lo lideran. La semana pasada, Sulen Ayala, excandidata a diputada por el PDC, renunció al instituto político por los mismos motivos.