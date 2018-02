Mi intención no es ir por un salario, sino trabajar”

Olga de Saravia ya tuvo la experiencia de trabajar en la comuna usuluteca como concejal del PCN en el periodo 2012-2015. Además, en ocasiones fungió como alcaldesa interina para cubrir a Francisco Meardi.

“Lo que quiero es ir a trabajar por Usulután, yo por esa razón no me metí en la segunda planilla, porque la intención no es ir por un salario, sino que es simplemente trabajar por Usulután”.

¿Qué la motivó a buscar ganar la alcaldía con el PCN?

Soy mujer usuluteca y me identifico como una más de ellas; nos gusta trabajar, sacar adelante a nuestras familias, enfrentar los retos que día a día la vida nos pone. Como usuluteca, quiero ver al municipio en vías de desarrollo, limpio, seguro. También que las futuras generaciones tengan oportunidades de trabajo y la única manera que tengo para ayudar es como alcaldesa.

En el acercamiento con las comunidades, ¿qué es lo que más le han pedido?

Del 100 % de las necesidades detectadas, el 35 % resultó ser la reparación de calles urbanas y rurales, el 13 % de proyectos de energía eléctrica, el 11 % resultó ser construcción de puentes y pasarelas. Esto es curioso, porque nosotros habíamos detectado que el 11 % era el agua potable, pero con el conversatorio que hemos tenido han dado otros resultados. Lo importante es que la gente me diga qué es lo que necesita. El 9 % resultó ser proyectos de agua potable, el 4% de aguas negras.

¿Qué proyecto tiene para el mercado N°.5?

Se abrirá con nuevos emprendedores, es el mejor ingreso para la alcaldía, es el mejor mercado de Usulután. La infraestructura que tiene el mercado lo hace uno de los mejores mercados de oriente, no estoy mintiendo.

¿Es consciente de los pocos recursos económicos con los que cuenta la alcaldía?

Recursos en la alcaldía no es que hay poco, ¡es que no lo hay! Pero sí gestionando lo podemos lograr, inclusive ya hice las primeras pláticas, ya que hay unas organizaciones que retiraron la ayuda para Usulután, pero ahora me comentan que si llego, están en la disposición de colaborar nuevamente.

Olga Lidia Hernández de Saravia

Trayectoria:

Empresaria. Fue concejal en el periodo 2012-2015 con el PCN.