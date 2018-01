Martha Evelyn Batres buscará el 4 de marzo su segundo período como diputada propietaria por San Salvador. En el 2012, llegó al Congreso como suplente de Ana Vilma de Escobar. Ahora, la legisladora dice que la población debe votar de forma razonada y evaluar el trabajo que han desempeñado los diputados en la actual administración.

¿Por qué los habitantes de San Salvador deben votar por usted?

Martha Evelyn es alguien que ha soñado mucho y se ha esforzado en aportar al país, que busca cambios para el país y que no he llegado a este puesto de forma sorpresiva, populista y sin ofrecer soluciones viables a los problemas de los salvadoreños. Siempre he tenido la visión de que meterse en política debe ser para aportar a los más necesitados, a solventar los problemas de los más necesitados. En este período, emprendí una lucha, que es la que más ha dado conocer ante la población, y fue en el 2015 cuando se dio el alza de las tarifas del agua. Luchar para frenar eso ha sido mi mejor credencial porque he podido demostrar que estoy del lado de la ciudadanía, que ese esfuerzo lo voy a seguir llevando a cabo si los habitantes de San Salvador me sigue brindando su apoyo. Mi legado es luchar por bajar la tarifa del agua en ANDA. La población quiere que el funcionario realmente le resuelva sus problemas.

¿Qué es lo que no ha logrado cumplir en esta legislación?

He presentado diferentes reformas a la Ley de ANDA para frenar el incremento de las tarifas, para frenar el tipo de abuso que se da por cobros excesivos e injustificados, pero hasta el momento no hemos conseguido los votos porque esta Asamblea Legislativa opera así, con votos. Pero también opera con intereses políticos partidarios y eso es lo que lamento, que vamos a terminar la legislatura sin que pongamos la mirada al ciudadano, el que esta sufriendo. Eso me lleva a tener un reto para la próxima legislatura para no permitir que por intereses políticos se frene la reforma a ANDA.

¿Qué retos tiene o dónde piensa enfocar su trabajo de ganar la reelección?

En la educación. Yo creo que la sociedad salvadoreña no va a salir adelante, sino nos enfocamos en una calidad de la educación. No solamente hablar de programas sociales, sino qué les estamos enseñando a nuestros niñas, niños y adolescentes. Hay que mejorar los pénsum de los estudiantes, capacitar a los docentes que estamos poniendo a enseñar a nuestros niños y, por ende, ver qué incentivos se les está dando a los maestros. También seguiremos trabajando por la mujer salvadoreña. En esa parte quiero decir que me llena de orgullo ser de la legislatura que implementó los tribunales especializado en violencia contra las mujeres. Vamos a continuar con estos esfuerzos.

¿Se puede hacer trabajo legislativo y estar en campaña? Hay críticas por abandonar trabajo y dedicarse al proselitismo.

Claro que se puede. Si es que la responsabilidad asignada por quienes nos dieron el voto en el 2015 no ha finalizado. Termina en la próxima legislatura. Por eso es que yo insisto en que los salvadoreños tienen que hacer un voto razonado y eso también incluye la responsabilidad que tenemos los diputados de asistir a las comisiones, de estar en el pleno legislativo en todo momento, desde que inicia hasta que finaliza. Yo considero que no podemos hacer un trabajo a medias y los salvadoreños esperan de sus funcionarios responsabilidad en el trabajo que les han asignado con el voto.

¿Qué opina de cómo el TSE está desarrollando el proceso electoral? ¿Confía en la organización?

Ha habido una serie de cuestionamientos al Tribunal Supremo Electoral. Considero que Smartmatic ha sido una empresa bastante cuestionada a nivel internacional como en el caso de Venezuela y eso a mí me sigue causando ruido. Por eso, siempre lo digo en el territorio que la mejor forma de evitar el fraude electoral es una presencia masiva de los salvadoreños en las urnas. El papel del presidente del TSE ha sido deplorable como encargado del tema electoral. Se ha dedicado más a atacar a la Sala de lo Constitucional en lugar de implementar medidas necesarias para que en verdad los salvadoreños salgan a votar y se sientan cómodos que su decisión no va a ser cambiada.

Martha Evelyn Batres

Cargo:

Diputada y candidata a la reelección por San Salvador con ARENA.

Trayectoria:

Batres fue directora de la JRN. En el 2012, llegó a la Asamblea como diputada suplente y en el 2015 ganó su primera diputación propietaria.