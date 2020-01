"Mi nieto está hecho pedazos desde que desapareció Katherine", el desgarrador relato de un padre que perdió a su hija y cría a su nieto

Eran las 5:50 de la mañana cuando Katherine Beatriz Funes Clavel, de 25 años, desapareció mientras caminaba hacia su trabajo en un hotel ubicado la calle Los Sisimiles, del municipio de San Salvador. Esa es la hora que estima el padre de Katherine en la que desapareció su hija, una madre soltera quien hoy cumple 44 días de haber sido reportada como desaparecida ante las autoridades.

Ese 4 de diciembre de 2019, a las 5:18 de la mañana, Katherine salió junto a su madre de la casa hacia el punto de la ruta de buses 2-C para irse a su trabajo desde el municipio de Mejicanos, siempre en el departamento de San Salvador, hasta el hotel capitalino. El bus, según estiman familiares de Katherine, llegó hasta las cercanías del bulevar Los Héroes alrededor de las 5:45 de la mañana.

La joven, de acuerdo con conocidos, no tenía una pareja sentimental y trabajaba para mantener a su hijo de cinco años. "Se lo voy a decir en pocas palabras: ella para él era, es, su mundo. Ahorita el mundo de mi nieto está hecho pedazos. Nosotros para él éramos complementarios. O sea, me faltan palabras para describir eso, pero ella era todo", explicó el padre de Katherine a LA PRENSA GRÁFICA.

La joven madre, así como su hermana menor, estaban a acostumbradas a avisar a sus padres cuando llegaban a sus destinos siempre que salían de casa. Ese día, a las 6:10 de la mañana, Katherine todavía no había avisado a su madre que estaba trabajando; una rutina que ese día la madre soltera no cumplió.

"Al pasar los minutos y ver que el mensaje no caía, empezamos a asegurarnos de que estuviera bien, en el lugar que debería de estar, y cuando no recibimos respuesta; marcamos al número de teléfono que andaba ella, como cuatro veces y no contestaba", relató el padre de la joven desaparecida.

Lo siguiente que saben los padres de Katherine fue que el teléfono de la joven madre estaba apagado. La mamá de Katherine fue al trabajo de a preguntar por ella, a interponer la denuncia ante la subdelegación policial en la colonia Miramonte y luego, a la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la búsqueda de Katherine, a sus familiares les permitieron revisar las cámaras de videovigilancia de un local comercial ubicado en el bulevar Los Héroes. Esas imágenes, de acuerdo con el padre de Katherine, la muestran caminando a su trabajo; la joven desaparecida estaba a cuatro minutos de llegar a su destino desde donde fue vista por última vez.

Sobre Katherine, tanto conocidos como familiares, señalan que era una persona reservada y que tenía un círculo íntimo de amigos. Uno de los conocidos de Katherine, quien pidió no ser identificado, dijo que las autoridades no realizan esfuerzos para encontrarla con vida: "Hay sospechas de alguien podría haberle hecho daño, pero la PNC no nos actualiza", agregó el conocido.

"La última vez que fui a la Fiscalía llevaba un elemento para agregar a la investigación y (el fiscal) ni siquiera se molestó en preguntarme que era lo que podía aportar. Así es el interés que ellos tienen", explicó el padre de Katherine.

A inicios de enero, el fiscal Raúl Melara dijo que el 50% de los desaparecidos regresan a sus casas con vida y que las denuncias recibidas en Fiscalía han disminuido en comparación con el 2019; la baja de los casos también fue reiterada por el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas. La FGR recibe un promedio siete denuncias diarias, aclaró Melara.