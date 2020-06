"Mi padre murió en El Salvador y yo sigo varada en Los Ángeles"

Son 55 horas las que Sonia, de 59 años, tendría que hacer en un viaje con desconocidos por carretera para poder visitar la tumba de su papá, Gregorio. Ese es el estimado para recorrer los 4,517 kilómetros entre el departamento de San Salvador, El Salvador, y la ciudad de Los Ángeles, al sur de California, Estados Unidos, donde Sonia se encuentra varada desde el 4 de marzo pasado.

Sonia, quien pidió su nombre fuera cambiado para contar su historia, dice no atreverse a viajar por carretera.

Ella viajó en avión hasta la ciudad sureña de California para reencontrarse con su ahijada, a quien no veía desde hace 20 años. Lo que no se imaginaba era que unos días después los aeropuertos cerrarían y que a su padre, Gregorio, le daría un accidente cerebrovascular el 28 de abril pasado y lo postraría en cama hasta su muerte el 2 de junio pasado.

"El 28 de abril por la mañana hablé con mi papá en El Salvador y estaba bien. Me preguntó cuándo iba a regresar, le dije que no sabía; y me dijo que si yo lo iba a cuidar de anciano. Se lo prometí, porque él ya se sentía muy cansado. A las 6:30 de la tarde, me hablaron otra vez para decirme que mi papá ya estaba en el hospital con derrame hemorrágico y listo para ser operarlo por el sangrado", recuerda Sonia, desde la ciudad de Los Ángeles.

La salvadoreña tiene diabetes, también es hipertensa y tiene los triglicéridos altos. Sin embargo, desea saber cómo o cuándo en realidad murió su padre. Los datos que tiene de su muerte, según explica, son imprecisos; pues tras el colapso del sistema de salud en El Salvador, sus familiares no pudieron visitar a Gregorio en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En el hospital, cuenta Sonia, que Gregorio tenía también moretones en el cuerpo y por el tiempo que pasó en cama sufrió de laceraciones en la piel. Gregorio también tenía diabetes y hace un par de años le había dado otro accidente cerebrovascular. De ese, sin embargo, con los cuidados de Sonia se había recuperado, tanto que lograba valerse por sí mismo.

Sonia explica que tiene impotencia y rabia. Su luto ha quedado en segundo plano, pues lo único que hubiera deseado es regresar a El Salvador a tiempo para asistir a la vela y entierro de su padre. Gregorio fue enterrado ayer. La familia sigue extrañada por cuándo habría muerto Gregorio, sin embargo, pues debido al colapso del hospital tuvo que ser velado y enterrado días después de su muerte.

"Se murió el 2 de junio y hasta el sábado (6 de junio) dijeron que se había muerto. Lo velaron, pero no dejaron enterrarlo ahora dicen que el hospital dio muy tarde la nota del fallecimiento. Así es que hasta ahora (ayer) lo enterraron", explica Sonia .

De momento, la salvadoreña dice que está hospedada con su ahijada y que de la Embajada de El Salvador en Estados Unidos no ha sabido nada; ha recibido víveres, pero de una organización de salvadoreños residente en el país norteamericano: pero por la falta de fondos, eso ha ocurrido una vez hace como tres semanas ya. Ella es una de los 700 salvadoreños varados en la ciudad de Los Ángeles. quienes, según Sonia, solo desean regresar a casa y abrazar de nuevo a sus seres queridos.

206 salvadoreños retornaron de Costa Rica, Nicaragua, Estados Unidos y vía terrestre por Guatemala, desde un crucero.

132 Llegaron de Texas, EUA

Los salvadoreños varados en el Estado de Texas, en Estados Unidos, fueron traídos a El Salvador vía aérea, donde en el aeropuerto recibieron atención médica y fueron llevados a centros de cuarentena mientras les realizan sus pruebas. Fue el primer viaje “humanitario” desde Estados Unidos.