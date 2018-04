"Mi papá no andaba en nada, mi papá no debía nada": niña de 8 años llora asesinato de su padre, despachador de la ruta 1

Un despachador de la ruta 1 fue asesinado la mañana de este martes en el bulevar San Pedro del municipio de Mejicanos (San Salvador). Fue identificado como Manuel Menjívar, de 60 años de edad.

@prensagrafica @miCheroSV "Sí mi papá no andaba en nada, no debía nada" , dice entre lágrimas la hijastra de despachador de ruta 1 que fue asesinado en bulevar San Pedro, Mejicanos. El hombre tenía un disparo en su cabeza pic.twitter.com/H3nPlJVkTs — jonatan funes (@jfunes91) 10 de abril de 2018

"Mi papá no andaba en nada, mi papá no debía nada (...) Cuando lo van a matar le avisan a uno por en veces, pero por en veces no le avisan a uno", dijo entre llantos la hijastra de Menjívar, quien tiene 8 años de edad y cursa el segundo grado.

Las autoridades no tienen pistas todavía sobre las circunstancias en que fue cometido el crimen. Foto LPG/Jonatan Funes

Según una fiscal que llegó a inspeccionar la escena, Menjívar fue asesinado por un sujeto armado que llegó y le disparó. "Se desconoce el móvil y se desconoce cualquier otra circunstancia. Eso con la investigación lo vamos a determinar", dijo la fuente.

La escena del asesinato fue acordonada por la PNC. Foto LPG/Jonatan Funes

La fiscal agregó que "toda esta zona está asediada por la delincuencia, pero no es posible en esta fase o en este momento poder establecer alguna hipótesis". En ese sentido, dijo que no tienen claro aún si se trató de un ataque directo contra Menjívar o fue un crimen contra la ruta de transporte.

El despachador de la ruta 1 fue asesinado por un hombre armado que llegó y le disparó. Foto LPG/Jonatan Funes

Los autobuses de la ruta 1 prestan servicio desde la colonia San Pedro de Mejicanos hasta Soyapango y viceversa.