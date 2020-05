"Mi propósito es que la institucionalidad sea respetada"

Para el diputado Rodolfo Parker la institucionalidad del Estado salvadoreño está cerca de perderse. De momento, dice, "la línea roja" ya ha sido traspasada por un Gobierno del que no se considera "cuestionador", dado que apela a que se cumpla la Constitución y los derechos humanos de las personas, algo que el actual Ejecutivo no termina de cumplir, según dice en esta entrevista.

¿En qué momento se encuentra la relación Asamblea-Gobierno luego de la aprobación de los $1 mil millones y una ley de cuarentena que no cuenta con todo lo mandatado por la Sala de lo Constitucional?

Partamos de que no fueron todos los grupos parlamentarios los que habrían los acuerdos al interior de la Asamblea y las contradicciones son insalvables. Nosotros como Asamblea Legislativa veníamos incluso de superar un veto para velar por que los fallos de la Sala de lo Constitucional se cumplan, y que la ley de derechos tuviera aplicación y con ello resolver el problema de los varados, el problema de los centros que ya no son de contención sino que son de contagio, lo relativo a las medidas de equipamiento de trabajadores de la salud.

En fin, todas las cosas no resueltas que están transgrediendo derechos humanos y violentando fallos de la Sala; así como contrariando normativas que la Asamblea Legislativa da. De manera que en ese contexto, se haya aprobado una ley que al final lo que recoge son medidas que tienen que ser competencias del Ejecutivo, sobre la base que el Ejecutivo cumple y no irrespeta la Constitución, es contradictorio que la Asamblea haya habilitado una normativa de esa naturaleza. Así que la contradicción es insalvable, en lo que respecta a las medidas del Ejecutivo.

Pero la Asamblea siempre estuvo de acuerdo con implementar una cuarentena...

El que la contradicción sea insalvable, latente o manifiesta no significa que la Asamblea en su conjunto esté en desacuerdo con la cuarentena. Como Asamblea hemos estado de acuerdo con la plataforma, que es la ley de emergencia para que existan medidas de cuarentena; pero nunca ha estado la Asamblea, en su conjunto, en dirección de que se violenten derechos humanos.

En cuanto a los $1 mil millones, los rubros que se han planteado ya están cubiertos en otro préstamo, es decir, está repetido; lo que significa una doble deuda. Ante los ojos de la Asamblea se ha aprobado un crédito sin causa, porque los destinos ya estaban cubiertos.

¿Qué puede venir después todo lo acontecido en los últimos días?

Yo creo que el Gobierno, así como está manejando las cosas, va a ser visto como un Gobierno que está peleando con la transparencia, y eso no es bueno para el país. La Asamblea Legislativa debería jugar un rol de contrapeso institucional, pero en nombre de los intereses del país, del bien común, del que reclama transparencia en la administración de los recursos públicos; pero este Gobierno en cada paso que da riñe con ser transparente. Eso va a llegar un momento que va a generar algunas dinámicas que no van a ser buenas para la estabilidad ni para el fortalecimiento de las instituciones, partiendo de que el Gobierno constantemente da muestras de que no le interesa lo que opinen las otras instituciones o que le corresponde a las otras instituciones hacer.

El Gobierno busca hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere, sin respetar la institucionalidad. Y todo esto está marcando un ambiente muy tenso, y no solo en la relación entre órganos Ejecutivo y Legislativo; sino también por como se refiere el presidente Bukele a la Sala de lo Constitucional y a sus fallos, los que no solo desconoce sino que los repudia trasladándose a seguir ejecutando medidas contrarias a las órdenes de la Sala.

¿En qué momento se rompió el ambiente legislativo?

Que sea la gente la que juzgue, pues no voy yo a calificar el actuar de los otros partidos.

A usted se le califica como uno de los diputados que más cuestiona las iniciativas del Gobierno...

Pero esa es una perspectiva errática, porque no es que me ponga a cuestionar al Gobierno; sino que me pongo a la par de la Constitución, de los derechos humanos y de la gente, sinceramente. Y se puede revisar lo que digo y lo que escribo, porque mi propósito no es estar adversando al Gobierno sino que es buscar que la institucionalidad sea respetada, que se respete la libre expresión, el ejercicio irresticto de las libertades. A la par de eso me pongo. Ahora, en boca del Gobierno si soy alguien que les hace ruido y como me lo dijo un funcionario en la Asamblea que yo estorbaba, pero esa es otra situación y en sí habla muy mal del Gobierno. Y en ese mismo plano se dedican a atacar a quienes ellos consideran adversarios.

Se está perdiendo la institucionalidad de la República?

Las líneas se traspasaron, las rayas rojas ha sido traspasadas y es muy peligroso en cuanto la gente no asuma la conciencia de lo que realmente está sucediendo en nuestro país.

¿Quién es?

Rodolfo Parker

Diputado por PDC

Trayectoria:

Diputado de la Asamblea Legislativa (2006 a la fecha). Secretario General del Partido Demócrata Cristiano.