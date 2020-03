"Mi sueño siempre fue seguir estudiando"

Evelyn Liliana Mejía Madrid se convirtió en madre a los 15 años. Con esfuerzos logró terminar su bachillerato y comenzó a buscar trabajo para procurar a su hijo, entonces ya de tres años, un futuro mejor. Cuando se presentó la oportunidad de laborar como cajera en un supermercado, no se lo pensó dos veces. No se imaginaba, entonces, que sería el inicio de una carrera profesional de constante crecimiento en la misma empresa.

"Empecé en la empresa el 8 de mayo de 2008, como cajera. Comencé a los 18 años, fue mi primer trabajo, fue un enorme reto para mí porque recién salí de bachillerato y ya tenía a mi niño", cuenta Evelyn. "Él fue una de las razones por las cuales yo comencé a buscar trabajo, aquí me dieron la oportunidad y allí empezó mi labor".

Recuerda que en ese entonces iniciaba su vida como pareja, madre y empleada, lo cual requirió organización. "Comencé desde cero, allí me enseñaron todas las labores como cajera, pasé cuatro años en Zacamil, mi primera sala de venta", dice.

Después la trasladaron a la agencia Trigueros, una sala pequeña donde, por su buena labor como cajera, le dieron la oportunidad de aprender el puesto de asistente administrativa.

Una vez manejó a la perfección las funciones de asistente administrativa, se le encomendaba cubrir a la persona que tenía la plaza fija. Estuvo en esa sucursal alrededor de cinco años, luego de los cuales el supervisor de zona le dijo que estaba lista y que la iba a trasladar como supervisora de caja a otro supermercado.

"Yo estaba nerviosa porque había aprendido la función de asistente administrativo, pensaba cómo iba a hacer como jefa de caja. Pero allí mismo me instruyeron y me trasladaron con el cargo oficial, a Metrosur. Fue un gran cambio, después de estar en una sala pequeña, a Metrosur", explica.

En la agencia Trigueros eran pocos, indica, pero estaban muy integrados en todas las funciones. "Se aprende de todo y por eso me encantó. En Metrosur es distinto, la sala vende, requiere más énfasis en el puesto que le asignan a uno, y allí me desenvolví, aprendí a ser jefa de caja", cuenta Evelyn.

Sin embargo, duró poco porque sus supervisores le dijeron que si había manejado bien Metrosur, iba a poder hacerlo en una sala más grande, y la enviaron a Metrocentro octava etapa. "Estando allí fue otro reto por el tamaño de a sala y el movimiento que hay allí.

Estando allí me llamó la atención el área de cómputo, esa plaza es de contralor y operador. De los casi cuatro años que estuve en esa sala, dos personas me enseñaron el área de cómputo durante más de un año, ellos me enseñaron todo", afirma.

Pero entonces comenzó a tener problemas de salud, lo que la obligó a entregar su cargo como jefa de caja. Esto, sin embargo, no era algo que fuera a detenerla. ‘Me diagnosticaron problemas de circulación y para eso me afectaba estar parada.

"Acudí a la gerente de Recursos Humanos y le expuse todo mi caso, le expliqué mi problema de salud, y le pregunté si no había una plaza de operador y ella me comenzó a hacer preguntas sobre mi preparación para ese cargo. Una de las supervisoras de inventario que había visto mi proceso de aprendizaje en cómputo me dio el aval, y la gerente de Recursos Humanos me ubicó en una sala de inmediato", recuerda.

Fue así como trabajó como operadora logística, casi cuatro años, en la agencia de San Miguelito II. A finales del año pasado, la gerente de Recursos Humanos de Grupo Calleja le informó que había una plaza en la base de datos de las oficinas centrales, y ahora es su nuevo cargo, que ha combinado con el retomar sus estudios.

"Una de las más grandes bendiciones que Dios me ha dado es seguir estudiando. Yo empecé a trabajar siendo bachiller y luego ya no pude seguir estudiando, con los hijos las prioridades cambian, salen otros gastos. Pero en mis oraciones siempre le decía a Dios que quería estudiar, y pues la empresa me tomó en cuenta para las becas en el ITCA, y estoy sacando el técnico en Ingeniería en Sistemas", dice.

La Fundación Calleja tiene un programa de becas para colaboradores, hijos de colaboradores y empacadores. Evelyn es uno de los 29 beneficiarios del programa para este año.

"Iniciamos el 17 de febrero y gracias a Dios me he ido acoplando poco a poco. Es algo que me ha impactado mucho en el área personal, pensé que me iba a afectar el tiempo con mis hijos, pero esto me ha unido más con mis hijos, el mayor tiene 15 años y es quien ahora me ayuda con las cosas de las clases", comenta.

Para Evelyn no hay límites. "Ahora relacionándome con todas las áreas me he dado cuenta que me gusta mucho mercadeo, los administradores de categoría, me gusta mucho lo que hacen", afirma. ¿Y continuará sus estudios? "Si podemos, seguiremos estudiando", concluye.