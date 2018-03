Microbús con 16 estudiantes volcó en Santa Tecla y hay varios lesionados

Continua accidente de bus y rastra en cercanías de Armenia carretera a Sonsonate. Foto @betocalo pic.twitter.com/FO2mCuihwZ — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) 15 de marzo de 2017

Un microbús del transporte escolar placas P744-692 volcó esta mañana en la sexta calle oriente y avenida San Martín de Santa Tecla.Según Cruz Roja Salvadoreña, tres de los estudiantes lesionados fueron trasladados por la institución al Hospital Nacional San Rafael; los demás fueron llevados también a centros hospitalarios en vehículos particulares.La misma fuente explicó que "todos han salido con golpes leves". El hecho sucedió cerca de las 6:15 a.m. a unas cuadras del colegio Santa Inés.También, al menos dos accidentes de tránsito ocurrieron esta mañana en la carretera hacia Sonsonate.Uno de los accidentes ocurrió a las 6:30 a.m. en la jurisdicción del municipio de Armenia, cerca del desvío que conduce al centro del pueblo. Ahí, un bus de la ruta 203 chocó de frente con un camión que transportaba arena.El conductor del camión aseguró que el bus, que iba desde San Salvador hacia San Julián, iba peleando vía y por eso ocurrió el accidente. El conductor del bus lo negó. En este incidente vial no hubo lesionados de gravedad.El otro accidente ocurrió entre dos rastras en el carril que conduce de Sonsonate hacia San Salvador. No hubo lesionados; sin embargo, causó un fuerte congestionamiento vehicular que hasta las 8:30 a.m. aún se mantenía.