Miembros de Nuevas Ideas botan portón de centro de votación en Guaymango.

Miembros del partido Nuevas Ideas botaron el portón de un centro de votación en el municipio de Guaymango del departamento de Ahuachapán, donde antes les habían negado el ingreso al no tener las credenciales que les autorizan estar en el lugar.

Un video con el momento de la entrada por la fuerza se ha difundido en redes sociales. Algunos portan chalecos celestes distintivos del partido.

#Elecciones2021 | Video de los disturbios en el centro de votación de Guaymango, miembros de Nuevas Ideas ingresaron a la fuerza violentado el portón. Video: cortesía. pic.twitter.com/vatnHZNr1J — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) February 28, 2021

En otro centro de votación en el mismo departamento también se registró en video una discusión luego que supuestamente el director de centros penales Osiris Luna Meza entrara por la fuerza junto a miembros de Nuevas Ideas.

Las autoridades del centro de votación insisten en la falta de credenciales mientras los recién ingresados exigen por la fuerza que se les permita ser parte del proceso.

El director de Asuntos Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico (FUSADES) Luis Mario Rodríguez explicó en una entrevista en el Canal 33 que la falta de credenciales se debe a que partidos solicitaron "a última hora" las acreditaciones. Estas se otorgan normalmente una semana antes a los miembros de las JRV.

Rodríguez dijo que este factor de retraso fue detectado por los 37 observadores distribuidos en el país. Dijo que partidos han solicitado “a pocas horas del evento electoral” el nombramiento de miembros para conformar las Juntas Receptoras de Votos (JRV), lo que retrasó la emisión de credenciales.

“Consultamos con personal del Tribunal Supremo Electoral… igual que otros años, los partidos políticos sustituyen a miembros de JRV propuestos, o si no habían hecho uso del derecho que le da el Código Electoral de nombrar a miembros, aunque no deben ser militantes del partido, si no han hecho uso de ese recurso lo utilizan a pocas horas del evento electoral y esto retrasa la emisión de credenciales por parte del TSE. No vemos ninguna mala fe en la falta de entrega, sino esa mala práctica que hemos venido observando en distintas elecciones de sustituir a miembros de JRV a última hora”, explicó.