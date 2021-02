Miembros de Nuevas Ideas denuncian impedimentos para ingresar a centros de votación

Foto: Javier Aparicio/ LPG

En el Boulevard del Hipódromo en la colonia San Benito, en San Salvador, ha sido uno de los centros de votación donde se han registrado este tipo de inconvenientes.

Francisco Villalta, jefe del centro por parte de Nuevas Ideas, manifestó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no entregó credenciales a los miembros de su partido, para poder formar parte de la Junta Receptora de Votos (JRV).

Otro de los centros afectados el centro de votación del Complejo Educativo de San Martín no han podido entrar al lugar.

Así lo informó Balmore López, encargado de coordinación electoral de Nuevas Ideas de ese municipio del oriente de El Salvador. El problema radica en que no portan credenciales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). "No salieron las credenciales o salieron con la dirección de lugares a los que no pueden ir", dijo López, en referencia a que no viven en el lugar y peligran por el problema del control de pandillas.

La falta de acceso para miembros de NI también se está dando en otros municipios como Mejicanos, reportaba esta mañana radio Nacional. Los centros de votación se abren a las 7:00 de la mañana.

Miembros de Nuevas Ideas denuncian impedimentos para ingresar a las JRV

Sin embargo, la presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez, hizo hincapié en el artículo 99 inciso final y el artículo 116 del C.E, donde se establece que en el caso de las coaliciones, deben ponerse de acuerdos entre los partidos coaligados, cual de ellos ejercerá la única representación en la JRV.

Art. 116 del Código Electoral �� pic.twitter.com/QMIFBMa1eG — Dora Esmeralda Martínez (@DoraEsmeralda_) February 28, 2021

En el centro de votación Walter Thilo Deininger, en Antiguo Cuscatlán, han permitido el ingreso de los miembros del partido Nuevas Ideas, tras la autorización del TSE, en el que especifican que sí pueden ingresar