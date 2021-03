Miembros de juntas electorales denuncian que el TSE los dejó fuera del escrutinio final

Miembros de Juntas Electorales Municipales y Departamentales denunciaron este viernes que con la decisión del ente colegiado, de reformar el instructivo electoral para el conteo final, ellos han quedado fuera de las mesas de escrutinio final.

Esta mañana, varios miembros de las JEM Y JED denunciaron que varias mesas, entre ellas del departamento de La Unión, aún no se han instalado porque no se les ha permitido el ingreso. Aseguran que representantes de partidos políticos piden que tengan una credencial como delegados de un instituto político y ya no del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Los miembros de las juntas afirmaron que la situación es "preocupante" porque ellos son organismos temporales que tienen una función administrativa y juriccional del proceso electoral.

"Unos magistardos del TSE han cedido a las presiones de un partido político y denunciamos también que el Gobierno ha metido mano en este escrutinio final todo para un boom político. Nosotros somos partes de organismos temporales no venimos aquí en nombre de ningún partido político porque la mayoría de nosotros somos abogados de la República que conocemos el Código Electoral y las leyes que rigen el proceso alectoral, y estamos plenamente dispuestos a desempelar nuestro rol, de acuerdo a las leyes que rigen el proceso", afirmó Marcos Vanegas, miembro de la Junta Electoral de La Unión.

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dora Esmeralda Martínez, explicó anoche en una conferencia de prensa, que debido a atrasos en el escrutinio final ajenos al ente electoral, decidieron con tres votos de los cinco magistrados reformar el instructivo electoral.

El cambio al instructivo va en el sentido de que "habrá una persona por cada partido con voz y voto", esto, "tomando como base el pluralismo político la transparencia y sobre todo que no quede duda el respeto a la voluntad de la ciudadanía".

Además, se estableció como regla que las mesas de escrutinio final se instalen con un mínimo de seis personas y está prohibido "permanecer en los pasillos donde están las mesas de escrutinio final si no es parte de la mesa o representante de partidos aprobados por el TSE".