Miembros de las JED abandonan el escrutinio final

Desplazados. Así quedaron más de dos decenas de miembros de Juntas Electorales Departamentales (JED) ayer, cuando intentaron incorporarse al escrutinio final de resultados de las elecciones municipales y legislativas, pero no pudieron porque la credencial que tenía ya no era la válida.

Lo que generó que varios integrantes de JED que estaban habilitados para trabajar en las mesas del escrutinio final ya no pudieran hacerlo, fue un acuerdo que tomó el Organismo Colegiado la noche del jueves. Con cuatro votos, el Organismo Colegiado aprobó cambiar la manera en que las mesas deben instalarse.

“Es una decisión totalmente ilegal, fuera de toda la norma jurídica. El Tribunal ha cometido graves violaciones al Código Electoral, somos los que estamos llamados por ley a realizar el escrutinio final”.



Marcos Ulises Vanegas, integrante JED, La Unión

Con esa modificación las mesas quedaban integradas por un representante de cada partido contendiente, el representante de la Fiscalía General de la República (FGR), el de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) y el de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), prescindiendo entonces de los integrantes de las JED o de otro Organismo Electoral Temporal (OET).

En la mesa, los representantes de partidos son los que van a tomar las decisiones, los demás integrantes solo están en calidad de vigilantes, no pueden incidir en lo que la mesa por mayoría decida. El Tribunal dio 49 nuevas credenciales a cada partido para que las distribuyeran a quienes los representarán como integrantes propietarios, dio otras 25 "credenciales genéricas" para las suplencias, cinco credenciales para quienes los partidos pusieran como supervisores, tres credenciales para los supervisores suplentes, cuatro credenciales para la figura de coordinadores propietarios y suplentes.

Duda. Diversos sectores dijeron que dudaban de la legalidad de la decisión que tomó el TSE.

En esencia, los integrantes de las JED sostienen que el cambio que hizo el Tribunal va contra el Código Electoral e incluso contra la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que ordenó la ciudadanización de los OET.

“Desplazaron a los Organismos Electorales Temporales que por ley son los que tienen que administrar el escrutinio final, es increíble. Sacaron una resolución para la cual no hay base legal”.



Oscar Ortiz, Secretario general del FMLN

"Todos son de partidos y nosotros no", repetían los integrantes de las JED de La Unión, San Salvador y del departamento de La Libertad.

En la toma del acuerdo participaron cuatro magistrados: Dora Martínez, la presidenta del TSE, Noel Orellana, Rubén Meléndez y Marlon Cornejo, este último en suplencia del magistrado propietario Guillermo Wellman. La decisión, según dijeron, fue tomada en una reunión en donde participaron representantes de nueve partidos políticos, el Fiscal General Raúl Melara y otras autoridades que hacen parte de este proceso electoral. El FMLN fue el partido que no estuvo en la reunión y que no comparte la decisión.

"Se hizo una reestructuración de los integrantes, una persona por cada mesa representante de partidos. Esperamos que ahora sí funcione y no se estén dando dilaciones al integrar las mesas y sacar el escrutinio final que esperamos que tal vez ya el día lunes esté finalizado", explicó la presidenta del Tribunal.

Defensa. Magistrados del TSE defendieron el cambio en la estructura de las mesas de escrutinio.

A la incorporación de miembros de los partidos políticos a la mesa de trabajo, el Tribunal le puso una única condición: que no pueden ceder las credenciales unos a otros. Una denuncia que fue constante en los primeros dos días del escrutinio fue que entre Cambio Democrático (CD) y Nuevas Ideas (NI) cambiaban credenciales y no había forma de evitarlo porque estos documentos no tienen el nombre de la persona que lo porta.

Ayer al mediodía, personas que estaban hospedadas en el hotel base del Tribunal comenzaron a desalojar sus habitaciones. "¿Para qué vamos a estar aquí si no nos dejan trabajar?", era la pregunta que planteaban.

Antes de marcharse, firmaron una serie de actas en las que dejaban constar que el acuerdo que cambió la composición de las mesas era ilegal, por tanto, también las decisiones que tomaran en esas instancias. Dijeron que no iban a hacerse responsables por posibles delitos que pudieran cometer.

Al final de la tarde, el FMLN anunció que su participación en las mesas de escrutinio final iba a limitarse a la vigilancia y que omitirán participar con su voto en la toma de las decisiones.

El secretario del FMLN, Óscar Ortiz, dijo también que planean presentar un escrito en donde expondrán que la decisión que tomó el Tribunal viola el Código y responde a presiones que reciben de parte del Gobierno.