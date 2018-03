Miembros del COENA dejan cargos para buscar candidaturas

Lee también

Cuatro miembros del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA) han dejado su cargo de forma temporal, debido al proceso de elección interna que desarrolla el partido tricolor. Esto se hace en cumplimiento a lo que establece el artículo número siete, en el que establece que “quienes conformen organismos de mando y deseen participar en las elecciones de candidatos a un cargo de elección popular deberán depositar el cargo por el plazo que duren las elecciones internas, a más tardar el día en que la Comisión Electoral Nacional (CEN) convoque a las mismas”.En ese sentido, el diputado Ernesto Muyshondt, director de relaciones internacionales; Martha Evelyn Batres, directora de promoción social; Carlos Reyes, director de actas y acuerdos; y René Portillo Cuadra, director de asuntos políticos, confirmaron que han cumplido con el artículo antes mencionado.La comisión política de ARENA decidió que esto debe ser parte del reglamento para la elección de autoridades partidarias, para evitar conflicto de intereses. “La figura se llama depósito del cargo, no se llama renuncia. Significa que mientras duren las primarias yo no puedo ser miembro de esos organismos y a la vez candidato. La explicación es para que todos compitamos en igualdad de condiciones y nadie se prevalezca del cargo para tener mejor condición que otro candidato que quiera optar al mismo cargo público”, expresó el diputado René Portillo Cuadra.Ernesto Muyshondt, diputado y parte del COENA, confirmó que él también dejó el cargo, aunque aclaró que aún no se ha decidido si se va a inscribir para ser parte del proceso por una reelección para diputado de la Asamblea o si buscaría otra candidatura.“En la reunión pasada del COENA quedó en acta que se había depuesto los cargos... De acuerdo con el reglamento había que hacerlo antes del 2 de marzo y así quedó en el acta”, dijo Ernesto Muyshondt, diputado del partido ARENA.Lo mismo expresó la diputada Martha Evelyn Batres: “Ya puse a disposición mi cargo al presidente del partido. Ya lo hice para poder participar en las elecciones internas”.El reglamento establece que el COENA elegirá a los sustitutos de los cuatro diputados, para el período que han dejado los cargos. En el caso de empleados y funcionarios públicos, así como empleados administrativos que sean parte del proceso, deben renunciar a sus cargos si resultan electos el 23 de julio.El director de la Comisión Electoral Nacional (CEN), Ricardo Martínez, dijo que el próximo lunes tendrán un consolidado de parte del COENA, de los miembros del partido que ocupan un cargo en cualquiera de las estructuras y que han depuesto sus cargos para inscribirse en el proceso.“Nosotros le hemos pedido al COENA que nos envíe una nota de ellos, que ampare quiénes son los que han depositado sus cargos, para nosotros saber que los podemos inscribir”, expresó Martínez.