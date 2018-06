Miembros del Gobierno y el FMLN apoyan a Vanda Pignato pese a posturas del partido

La ministra de Trabajo, Sandra Guevara; la secretaria departamental del FMLN Nery Bonilla; el diputado del FMLN Damián Alegría y la exdiputada del mismo partido Emma Fabián; y la ex secretaria ejecutiva de ANDA, Beatriz Yarza, fueron algunos de los funcionarios que asistieron a una vigilia hecha para apoyar a la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, contra quien el juez Quinto de Paz de San Salvador ordenó detención por estar implicada en el caso Saqueo Público.

El acto se hizo un día después de conocerse la resolución del juez y también de que se conocieron los pronunciamientos sobre el caso de parte del Gobierno de El Salvador (GOES) y del partido oficial.

Ambas instancias hicieron públicas sus posturas minutos después de que se conoció la resolución judicial en la que se ordenó la detención de Pignato, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) no la había solicitado.

“Como Gobierno, rechazamos cualquier acto de corrupción, venga de donde venga, y apoyaremos todas las acciones necesarias para la defensa de los recursos públicos. No vamos a tolerar a quienes hayan traicionado la confianza del pueblo salvadoreño”, consignó el Gobierno en el tercer párrafo de su pronunciamiento, que se hizo público a través de sus redes sociales y por otros medios.

Días antes de conocerse la postura oficial del Ejecutivo, únicamente el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, se había referido al tema diciendo que habían colaborado con la información requerida por las autoridades.

“Seremos respetuosos de las decisiones de los tribunales y de sus requerimientos para adoptar las medidas administrativas que sean necesarias”, fijó el GOES.

Sin embargo, la titular de Trabajo, entidad que depende del Ejecutivo, disiente de la postura del Gobierno ya que calificó como “un acto de arbitrariedad” la decisión del juez de detener a Pignato.

Incluso se han utilizado las redes oficiales del ministerio que lidera para difundir su posición.

“No hemos tenido el conocimiento de que haya pruebas que ameriten la detención de la doctora. Vamos a esperar y esperamos que todo se resuelva en buen término”, dijo la ministra el día de la vigilia en las afueras del centro asistencial donde está internada la secretaria de Inclusión Social. Alegría, durante la vigilia, hizo referencia a que las esposas de otros expresidentes que han sido enjuiciadas no se les encarceló.

“A Ligia de Saca no; a Lourdes, esposa de Paco Flores, no; pero sí atacan a Vanda Pignato. Eso es para decir que la justicia de nuestro país está torcida, no es pareja, la aplican solamente contra unos y no contra otros”, recriminó Alegría.

La secretaria de Inclusión Social ha salido salpicada por actos de corrupción que se cometieron, según la FGR, en la gestión de su exesposo y expresidente de la república Mauricio Funes.

Pignato está internada en un centro asistencial y se encuentra custodiada por la PNC.