"Mientras la reforma educativa que se pueda pensar no entra al aula, no se hace acompañar del alumno, del docente, del padre de familia, eso fracasa": presidente de ACPES sobre crisis en sistema educativo

El presidente de Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES), Javier Hernández, habló esta mañana en la entrevista Frente a Frente de Telecorpración Salvadoreña sobre la crisis que atraviesa el sistema educativo en el país luego que la semana pasada fuera nombrado un nuevo ministro para esta cartera de Estado.

Hernández señaló que previo a la pandemia el sistema educativo "ya presentaba serias complicaciones" que eran visibles, hablando de la infraestructura de las escuelas, pero que también habían otros aspectos en crisis como la organización y el seguimiento e información del sistema.

"Cuando tu no tienes claro el horizonte para donde va el país educativamente hablando, cuando tu no tienes delegado las funciones sobre el estatus que tiene el sistema creado, cuando tu no tienes información de la cual tu puedes echar mano para tomar decisiones acertadas sobre el camino que debe tener el sistema hacia el éxito, creo que estamos en serias complicaciones en un país donde los recursos son tan limitados y las exigencias son tan ilimitadas", dijo Hernández.

Además, sostuvo que esta crisis se ha debido al poco acercamiento que hay por parte de los planificadores a los centros educativos, a los alumnos, docentes y padres de familia ya que trabajan documentos que no van apegados a la realidad de necesidades que enfrentan las escuelas salvadoreñas.

"Cuando estamos hablando de planificación no solo estamos hablando de un documento simple escrito ... estamos hablando de una propuesta que puede ser sumamanete viable, ejecutable, financiable y que pueda en la práctica no quedarse en los escritorios de los que se llaman planificadores educativos sino que deba de entrar al aula del centro educativo público y privado, cuando esto pase entonces estaremos solucionando la crisis que tenemos en educación", dijo

"Mientras la reforma educativa que se pueda pensar no entra al aula, no se hace acompañar del alumno, del docente, del padre de familia, eso fracasa y es lo que ha pasado en eventos anteriores, todas las administraciones han hecho planes de educación super lindos, super bien escritos, seper imagenes sueper bellos, pero cuando tu vas al terreno y pisas ese suelo y te das cuenta que no es solamente que la infraestructura del centro educativo es dificultosa sino otras variables más

También señaló que el sector de colegios privados ha intentado acercarse al nuevo ministro de Educación y hasta la fecha no han tenido una respuesta.

"Al nuevo ministro le hemos mandado un mensaje. Le hemos dicho que le queremos dar la mano y esperamos que nos reciba, todavía no nos ha dado la respuesta, pero esperamos reunirnos pronto con él, tenemos mucho que hablar y sobre todo tenemos mucho que aportar al sistema educativo", dijo Hernández.

"El que se cierren los accesos a mesas de trabajo ha llevado a la crisis que tenemos", finalizó.

El pasado 22 de marzo el presidente Bukele nombró a Mauricio Pineda como ministro interino de Educación, sin dar detalles sobre la destitución o renuncia al cargo por parte de Carla Hananía, quien estuvo al frente del ministerio desde que inició su mandato.

Hananía fue muy críticada por los sindicatos de docentes por la mayoría de decisiones que tomó durante sus funciones por lo que en reiteradas ocasiones pidieron su destitución. El cambio de titular se dio enmedio del conflicto creado en la contratación de maestros interinos hasta la polémica por las condiciones de infraestructura de varias escuelas públicas del país.