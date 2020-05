Mientras no se estabilice la curva de casos, no será momento para reabrir la economía: ministro de Salud

El punto de evolución que actualmente tiene la pandemia de covid-19 en El Salvador, con una curva creciente de casos positivos y de fallecimientos, impide al gobierno tomar la decisión de reabrir la economía, ni siquiera de manera paulatina.

Así lo explicó la mañana de este lunes (18.05.20) el ministro de Salud, Francisco Alabi, durante la entrevista Diálogo con Ernesto López.

“La evidencia científica por parte de la pandemia, y lo que se está evaluando, dice muy claro dos cosas: los sistemas que más efectividad han demostrado son sistemas híbridos de reapertura y, dos, que para poder iniciar un sistema híbrido es necesario controlar el crecimiento de contagios y ahorita estamos en un franco ascenso del crecimiento de la enfermedad y, en ese sentido, ninguna evidencia científica respalda la reapertura, porque evidentemente iría en contra de lo que se busca”, dijo.

En este momento, insistió, lo más importante es evitar la exposición. Explicó que, aunque la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha ya oficializado protocolos para ir integrándose poco a poco a la reactivación de la economía en medio de la pandemia, estos se aplican cuando el país ya va aplanando la curva de contagios, como es el caso de Italia, que ya pasó la fase crítica y los casos ya están en descenso. “Pero no estamos en ese momento”, expresó.

La noche del domingo, el presidente de la República, Nayib Bukele, mediante una cadena nacional de radio y televisión, anunció que el gobierno no planifica abrir la actividad económica aún, pese a la insistencia de los diputados y del sector de la empresa privada. "No es tiempo de abrir la economía", dado que en el país todavía no se ha llegado al pico máximo de contagios por covid-19, dijo.

Sobre la evolución de la enfermedad, Alabí aseguró que el grado de letalidad del covid-19 en El Salvador es, por el momento de 1.87%; el dato se obtiene de la relación entre la cantidad de personas que han fallecido (30 hasta el 17 de mayo) y los casos detectados (1,413 hasta el 17 de mayo). Si hay 100 enfermos, 20 van a cuidados intensivos, explicó.

Por otra parte, insistió en la importancia de seguir las medidas de seguridad, como permanecer en casa y el distanciamiento social, “Tener una prueba no es sinónimo de inmunidad. Yo puedo salir con resultado negativo, pero puedo adquirir el virus si no sigo las medidas preventivas”, explicó.

Bono para empleados del sector salud se entregará desde este lunes

En otros temas, Alabí también informó que la entrega del bono de los $150 para el personal de salud que está haciendo frente a la pandemia está listo para ser entregado a partir de este lunes 18 de mayo.

A partir de hoy se entregará y seguirá pagándose progresivamente en el transcurso de la semana, dijo. Pidió a los beneficiarios que, si presentan algún inconveniente para recibir la prestación, que lo hagan saber al Ministerio de Salud.