Mientras unos votaban, otros buscaban ganarse la vida para sobrevivir

Foto: José Alfredo Rodríguez

Manuel Ovidio Quintanilla, de 87 años, mostraba los candelabros que elabora mientras se desarrollaban las elecciones en Zacatecoluca. Comentó que recolecta latas de leche para dejar volar su creatividad, ya que no tiene ayuda de sus hijos y se gana la vida de esa manera.

"Mis hijos me abandonaron, uno se fue para España, otro se fue para San Miguel, otro para San Salvador, pero ninguno me ayuda. Yo hago esto para mantener a una señora y a mis seis nietos, con ellos vivo y tengo que llevar el sustento a la casa" agregó.

Mencionó que antes se dedicaba al negocio de la talabartería, el cual está casi extinto en el país, después anduvo de cobrador en unos buses, pero fue hace 40 años que decidió utilizar sus herramientas para crear esos candelabros, los cuales vende en las calles de la ciudad de Zacatecoluca y cuyo valor va desde $1 hasta $6.50.

"Para hacerlos utilizó pintura, estaño, ácido muriático, tijeras, una pequeña máquina para soldar, latas de leche que las personas me regalan. Ahorita ando un caballito y un muñeco, estos son un poquito más caros, a veces ando unos que cuestan $1 que son los que más busca la gente. Yo los hago es mi creatividad que está ahí, mucha gente anda votando (en las elecciones municipales y legislativas) pero yo decidí sacar a pasear mi ventecita, todos los días recorro un kilómetro", agregó.

Con voz entrecortada contó que una de sus experiencias negativas que ha sufrido en la calle, es que lo atropellaron hace algunos años, es por esa razón es que camina algo pausado.

"Hace varios años un carro me pasó llevando, yo andaba vendiendo cuando me pegó, desde entonces me canso para caminar, pero sigo saliendo porque sé que tengo que llevar la comidita a casa", dijo.

Agregó que si hay un "alma de buen corazón" que desee ayudarle con latas de leche u otro material para sus candeleros o con otro tipo de ayuda, pueden buscarlo en la zona sur de la colonia 27 de septiembre de Zacatecoluca, "ahí pregunten donde vive don Manuel el de los candelabros y le dirán donde vivo".

Foto: José Alfredo Rodríguez