Migración dice que no puede dar información

La directora general de Migración y Extranjería, Évelyn Marroquín, dijo ayer que la entidad que dirige no puede brindar detalles acerca de los requerimientos que ha recibido de parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y los tribunales en el caso que se sigue en contra del expresidente Mauricio Funes y otros 31 acusados de sustraer más de $300 millones de fondos públicos.

La funcionaria reconoció que ha recibido alertas y restricciones migratorias relacionadas con este caso, pero no especificó a quiénes corresponden y en qué fecha recibió las notificaciones.

“Este es un tema que hay que preguntárselo a la Fiscalía, ella es la que está llevando el tema; nosotros atendemos la responsabilidad de cooperar con las instituciones que están realizando las investigaciones; será ella la que le pueda informar a ustedes”, declaró Marroquín.

“Se nos solicitaron algunas alertas y se nos han solicitado algunas restricciones; yo no soy la que lleva la investigación del caso y no le puedo decir de quiénes sí y de quiénes no, porque son ellos (la Fiscalía) los que tienen que comunicar a la población esa situación”, reiteró la funcionaria ante la insistencia de la prensa.

Según la Dirección de Migración, cuando un juez envía una restricción migratoria, la entidad la activa en su sistema; lo mismo ocurre con las alertas.

“Si la gente salió antes o no salió es porque seguramente no tenía una restricción migratoria, pero no sé”, zanjó.