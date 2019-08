Migrante que perdió un pie al caer de tren solicita ayuda

Un migrante retornado originario del municipio de Jocoro, en Morazán, quien perdió uno de sus pies tras sufrir un accidente en el tren conocido como "La Bestia" cuando viajaba ilegalmente hacia Estados Unidos, necesita ayuda para poder continuar con su tratamiento médico.

El migrante, José Gilberto Barahona, de 33 años, asegura que un mes después del accidente ocurrido el 11 de mayo anterior fue devuelto a El Salvador y desde entonces ha buscado ayuda para los tratamiento médicos en los hospitales de Santa Rosa de Lima (La Unión) y el regional San Juan de Dios, de San Miguel, pero no ha encontrado ayuda.

"Yo creí que aquí iba a tener una mejor atención porque en México me trataron pésimo, pero resulta que no, ayer (jueves pasado) fui al hospital porque tenia cita, pero estuve todo el día allá y solo para que me dieran recetas para comprar la medicina y solo alcancé a comprar una inyección", se quejó el paciente.

Agrega que requiere un tratamiento para controlar el dolor, la inflamación y sanar el tejido por la cirugía de la amputación, pero afirma que tiene que pagar un poco de más de $100 por el mismo debido a que en el hospital nacional de San Miguel le informaron que no contaban con el medicamento que necesita.

La preocupación del paciente aumenta por la necesidades que se tienen en su hogar, ya que sus dos niñas y su compañera de vida dependen económicamente de él, y por ahora debido a su amputación no puede trabajar en la agricultura o en la perforación de pozos artesanales, como lo hacía antes de emprender el viaje a Estados Unidos.

"Yo salí en busca de una mejor vida para mi familia, pero uno nunca sabe lo que va a pasar en el camino. Ahora estoy hasta preocupado porque puedo perder la casa, porque para hacer el viaje tuve que empeñarla y ahora no sé cómo hacer para pagar", dijo el migrante.

Afirmó que requiere la ayuda de personas altruistas para costear su tratamiento médico, que le urge en este momento para poderse recuperar. Las personas que deseen colaborar con él pueden hacerlo depositando en la cuenta del Banco Hipotecario número 01510011828 a nombre de José Gilberto Jiménez Barahona.