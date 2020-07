Miguel Pereira acusa al Gobierno de usar estadísticas de covid-19 para hacer "campaña sucia" en San Miguel

Miguel Pereira, alcalde de San Miguel por el partido FMLN, señaló este jueves que ha observado un incremento de ataques por parte de un funcionario del Gobierno paralelo a una escalada en los casos de covid-19 en la ciudad, reportados por los datos oficiales que da el Ejecutivo.

"Me llama la atención que después de los ataques, la tendencia de casos covid-19 ha ido en aumento. San Salvador, que ha sido aliado del Gobierno, ha bajado. ¿Cómo es eso posible?", cuestionó.

Además, dijo que el Ministerio de Salud no quiere compartir con la Alcaldía la estadística de "dónde están los casos" para enfocar el trabajo en esa comunidad.

Denunció también que han puesto "muchas trabas" para aprobar un nuevo cementerio. "Cuando tengamos ese montón de cadáveres afuera del cementerio general y no haya espacio me van a culpar a mi. Me quieren llevar a un escenario de caos en donde lo que pretenden es desgastar mi imagen ante los migueleños", aseguró.

"Y yo puedo permitir que me ataquen a mi, a mi familia, pero no permitiré que jueguen con la vida y el dolor de los migueleños, le pido al ministro más seriedad, más institucionalidad, deje que sus compañeros hagan política, usted haga política pública, a favor del país", agregó el edil.

Reclamó que "cada error que comete son vidas de salvadoreños las que se pierden" y pidió que "dejen de hacer política partidaria".

"Dedíquese a administrar la pandemia, acá estoy yo para ayudarles, todos debemos sumar, porque todos amamos este país", escribió Pereira.

El alcalde también mencionó que no le "extraña" que el secretario de Prensa Ernesto Sanabria haya comenzado a hacer campaña sucia en su contra, pues "tiene clientes que van de candidatos por San Miguel".

Estas declaraciones surgen luego que Sanabria publicara en Twitter que Pereira estaba haciendo "campaña adelantada" y aseguró que la Alcaldía pagó $8 mil para estampar el nombre de Pereira en las bolsas de alimentos entregadas durante la emergencia por la pandemia.

"(Sanabria) subió un documento en donde lo que está plasmado es el pensar de un concejal de GANA, la recaudación fiscal de San Miguel ha bajado, la población no está pagando impuestos, no tienen recursos. Ya basta de difamar mi administración, que se caracteriza por su transparencia. El presupuesto como lo dice su nombre es lo que pensamos se va a recaudar, esos 3.5 millones es lo que estaba proyectado, pero no esperábamos ser afectados con esta emergencia. Sus acusaciones son graves, él es funcionario público y se le paga para trabajar, no para difamar", dijo Pereira.

Ministro de Salud descarta que El Salvador esté en fase 4 de covid-19