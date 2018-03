Miguel Pereira asegura que será candidato 2018 para alcaldía migueleña

Ayer en horas de la noche Medardo González me ratificó como candidato para los comicios del 2018. No es cierto que me cambiaré de partido — Miguel Pereira (@Miguelpereirasv) March 7, 2017

El actual alcalde de la ciudad de San Miguel, Miguel Pereira, aseguró en conferencia de prensa y en su cuenta de Twitter que ya fue ratificado por el secretario general del FMLN, Medardo González, como candidato para los comicios de 2018.Pese a que todavía no se han efectuado las elecciones internas del partido de Gobierno, Pereira asegura que la cúpula del FMLN lo respalda para buscar una reelección. De esta manera, el edil negó que tenga la intención de cambiarse de partido.Pereira aclaró que simplemente "habían algunas actitudes de ciertos funcionarios que no van con la línea del gobierno, sino con la de la oposición", pero que "jamás" mencionó que buscaría otro partido político."Ayer en horas de la noche Medardo González me ratificó como candidato para los comicios del 2018. No es cierto que me cambiaré de partido", publicó en un tuit."Aquellos que desean una ruptura entre el @FMLNoficial y mi persona, les digo que vamos por otra victoria", agregó.