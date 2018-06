Miguel Pereira demanda a sindicalista por calumnia y pide $100 mil de indemnización

Este martes se realizó la vista pública contra Yanira Medrano, sindicalista y empleada de la Alcaldía de San Miguel, quien enfrenta una demanda interpuesta por el alcalde Miguel Pereira, quien la acusa de calumnia.

La vista pública se hizo en el Juzgado de Sentencia de San Miguel y el fallo será dado a conocer el próximo jueves 21 de junio.

Pereira asegura que Medrano es una "activista de Will Salgado", exalcalde de San Miguel, y dijo que ella lo acusó en un programa televisivo en el canal TVO, propiedad de Salgado, durante la pasada campaña para las elecciones municipales de marzo. "Estoy solicitando indemnización de $100 mil, cosa (con la) que el señor Will Salgado le puede colaborar", dijo el alcalde.

"(Medrano) Decía que este servidor se había robado $6,500 que iban destinados a la celebración del Día de las Madres de la alcaldía y que lo habíamos malversado en temas políticos. Desde ese momento iniciamos un proceso con la denuncia que ha finalizado con la audiencia de ahora", explicó Pereira.

"No hubo etapa conciliatoria. No he querido conciliar, porque es momento de sentar precedente, que si bien es cierto uno es político y está expuesto a la crítica pública con total normalidad, no es permitido que cualquier ciudadano venga con acciones calumniosas que sean falsas", señaló el edil.

Además, Pereira dijo que han hecho una recopilación de todos los programas del referido canal y que están "preparando demandas" contra otras personas.