Miguel Pereira se retracta de acusación sobre Salgado

El alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, se retractó de la acusación hecha sobre el alcalde electo del mismo municipio, Will Salgado, a quien señaló de intento de secuestro de su padre en enero pasado.

Por medio de un comunicado en un medio escrito, el edi migueleo expresó “me retracto de que el señor José Wilfredo Salgado García ha cometido las siguientes acciones: intento de secuestro de mi padre; que no andaba vestido de policía ni portando armas largas; que no invadió propiedad privada; que no se hizo pasar por fiscal; que no se hacía acompañar por agentes del CAM ni de diez hombres de negro fuertemente armados. En razón de lo anterior yo Miguel Ángel Pereira Ayala pido disculpas públicas de tal acusación”.

Según conoció LA PRENSA GRÁFICA, la publicación es parte del proceso de demanda que realizó Salgado en contra de Pereira por difamación.

Pereira también expresó que espera que “la Fiscalía General de la República, responsable de la investigación, determine en dicho proceso”.

Salgado ganó a Pereira la elección municipal de San Miguel en los comicios del pasado 28 de febrero.