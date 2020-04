Miguel dijo que volvería en 10 minutos y desapareció

Joven de 20 años desapareció en Olocuilta, La Paz, al ir a dejar un tambo de gas en las cercanías de la avenida El Carmen.

Trabajador y preocupado por su hijo de tres meses. Así describe la madre a su hijo Miguel Ernesto Cisneros, de 20 años, quien desapareció el jueves santo pasado cuando iba a dejar un tambo de gas en la zona Loma Alta, en las cercanías de la avenida El Carmen, del municipio de Olocuilta, en el departamento de La Paz. Ese día, según su madre, se comunicó con ella y le avisó que terminaría de entregar el tambo en diez minutos, pronto llegaría a la casa con su hijo y su pareja.

Uno de los amigos de Miguel relata que el joven iba de camino a la colonia en su motocicleta a dejar el pedido de la tienda para la que trabajaba. Eso fue a la 1 y media de la tarde, según estiman sus seres queridos, y desde ese entonces su teléfono celular ya no suena. Los familiares de Miguel, sin embargo, no se rindieron, pues tras eso decidieron comenzar a llamarle al celular de la empresa, ese también fue luego desconectado, relatan, a las 6 de la tarde.

"Su sueño era que su hijo se criara y entonces trabajaba mucho para él con su moto. Se dedicaba a la venta de gas. Era alto, pechito, piel morena y luchador en eso del trabajo", recuerda su mamá, pero niega que Miguel hubiera recibido una amenaza por los delincuentes que operan en la zona de Olocuilta. "No andaba en malos pasos, eso sí que no", reitera otro de los conocidos del joven desaparecido.

Miguel dejó el bachillerato, pues se enamoró de su pareja y madre de su hijo, aunque antes de eso siempre fue bien independiente, explica la madre del joven. Lo que a sus familiares les parece raro de la desaparición de Miguel es que él se movilizaba de su casa al trabajo y de regreso a la casa de sus padres, por lo que desconocen si habría tenido otros conflictos.

"Él nos dijo que dentro de 10 minutos regresaba a la tienda y ya esos minutos se han vuelto siglos porque ya no regresó en ningún momento", recordó la madre de Miguel.

De momento, ni las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) o la Policía Nacional Civil (PNC) han obtenido pistas, sin embargo, habitantes de la zona de El Carmen les han indicado que vieron a Miguel entrar ese 9 de abril al lugar, pero ya no salir.

Desde ese entonces, de acuerdo con su madre, desconocen su paradero: "a mí las autoridades me dicen que como estamos de emergencia por ese virus, que me espere, que no están trabajando todos en el caso de Miguel", explicó.