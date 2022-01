Miguel, el habilidoso barbero de Coatepeque

Miguel Hernández, de 26 años, va ganando cada día más clientes en su barbería ubicada en el municipio de Coatepeque del departamento de Santa Ana, tanto por su profesionalismo y entusiasmo como por ser un ejemplo de superación.

A la edad de 8 años perdió sus manos cuando al tratar de bajar mangos de un árbol en la casa de su abuela tocó cables de alta tensión con una varilla de hierro. En ese momento cayó al suelo inconsciente y fueron unas personas que andaban de visita en el cantón caserío Primaverita, del cantón Primavera, de Santa Ana, que lo recogieron y llevaron al hospital.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

"Desperté en el camino, y creí que me llevaban secuestrado, ya que no los conocía, pero eran las personas que sin conocerme me llevaron al hospital al momento del accidente, ya que quedé inconsciente, todo quemado de la espalda y del pecho, la electricidad me salió por las manos y por la cabeza", comentó, recordando aquel fatídico día.

Fue tanto el impacto, que según Miguel, los transformadores ubicados en el sector explotaron y se fue la electricidad en el caserío. "No sé cómo el cuerpecito de un niño todo delgado soportó, pero gracias a Dios aquí estamos, Dios sabe lo que hace y es hasta después que uno se da cuenta el por qué pasan las cosas", agregó el joven barbero, quien tiene su negocio en un local ubicado a pocos metros de la pasarela ubicada en el centro de Coatepeque.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

Junto a su pareja Norma Morán, Miguel atiende todos los días su negocio desde las 8:30 de la mañana. Está entusiasmado por los clientes que llegan a la peluquería, donde corta cabello, barba, cejas y bigote.

"Nunca me imaginé que una máquina (de cortar pelo) me iba a dar de comer y me iba a permitir mantener una familia, pero gracias a Dios hemos sentido el apoyo de la gente de Coatepeque, algunos dudan, pero cuando van viendo lo que uno hace, se animan", agregó.

Lleva tres meses y medio alquilando el actual local. Antes de eso comenzó a cortar cabello en la casa de su mamá y luego en la casa de su suegra. La segunda tiene una tienda y le permitía cortar el cabello afuera del negocio, donde tanto él como su pareja, Norma, invitaban a las personas del lugar a realizarse los cortes.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

Es así como fue tomando confianza, ganando clientes y reputación.

Norma ha seguido sus pasos y está estudiando acrilismo. Luego estudiará estilismo. Mientras tanto, en el local de Miguel también realiza cortes de cabello a hombres.

"Lo admiro, porque él es bien seguro en lo que hace, él me anima a no tener miedo y a lanzarme a los retos. Vengo todos los días para estar con él y para ayudarle, ya que solo es él y un joven que también está aprendiendo, pero que ya puede hacer cortes. Cuando se llena el local y quieren un corte de barba, cejas, o un corte básico, yo lo hago", explicó Norma.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

Los jóvenes tienen una hija de tres años, a quien nombraron Norma Betsabé.

Antes de ser barbero, Miguel trabajó en una maquila y Norma vendía alimentos en la zona. Se hicieron amigos y luego iniciaron una relación.

En ese lugar, Miguel, trabajó durante tres años, pero luego comenzó con su proyecto de barbero, viendo tutoriales para perfeccionar su habilidad, la que de alguna forma heredó de su madre Mildred, quien estudió cosmetología y realizaba algunos cortes en su casa, para vecinas y amigas.

"Mi mamá estudió cosmetología, pero necesitaba un ingreso fijo y se fue a trabajar a las maquilas, ya que no estuvimos con un papá, sino solo con ella. Cuando ella realizaba cortes, me fijaba cómo lo hacía, y cuando iba a una barbería, me fijaba como los profesionales los hacían", explicó Miguel sobre sus inicios.

A manera de anécdota, contó que su primer cliente fue un vecino de su colonia. "Llegó a la casa y me dijo que le cortara el pelo, yo tenía como 12 años y tenía miedo de herirlo, pero me dijo que le pasara la cero (corte más bajo) y me animé, se lo corté. Así comencé a realizar cortes, y después aprendí a ir cambiando los niveles para hacer otro tipo de cortes. Después vinieron los tutoriales y durante la pandemia del año 2020 corté pelo en la casa y tomé más confianza. Yo nunca fui a una academía ni a una barbería a aprender", confió el joven santaneco.

Hoy las cosas van viento en popa. La gente en Coatepeque llega hasta por grupos a su local, tanto jóvenes como adultos, adultos mayores o madres de familia con sus pequeños hijos.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

La Prensa Gráfica fue testigo de todo eso y del buen trato que Miguel y Norma le dan a sus clientes. Los tres sillones de barbero con que cuenta en su local son nuevos y modernos, y las máquinas son inalámbricas y casi no se escuchan al momento en que las tiene funcionando.

El joven quiere crecer más para dar empleo y para enseñar a todos los jóvenes que quieran aprender el oficio gratis. "Yo no les cobro nada, en mi vida he tenido muchos ángeles que me han ayudado a estar donde estoy, amigos, así es que quiero ayudar con lo poco que sé, a todo el que quiera aprender", finalizó.

Su deseo es que el gobierno o la empresa privada le ayuden a seguir creciendo, y también quiere que una academía le proporcione una beca para aprender más, ya que él no cuenta con título ni diplomas, sino que todo lo que sabe lo ha aprendido con decisión y deseos de superación.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

"La primera vez que vine solo quería ver cómo hacía para cortar el pelo y no me lo quise cortar con él, sino que con su compañero Erick, pero la segunda vez que vine me lo cortó él, y me gustó como me lo dejó. Hoy solo dejo que él me lo corte, nos hemos hecho amigos y soy su cliente número uno", dijo Mauricio Hernández, de 20 años, quien este jueves llegó al local a realizarse su corte de cada 15 días.

Así de alta anda la buena reputación de Miguel, quien llega presentable a su trabajo y atiende a los clientes de la mejor forma. Su esposa Norma le maneja la cuenta de Facebook "Cuates Barber Shop", donde las personas pueden interactuar con ellos, preguntar sobre precios, cortes de moda y de otros servicios de belleza.

Las personas pueden comunicarse con ellos a través de dicha plataforma o al número de WhatsApp (503) 6025-0444.

Miguel espera apoyo para capacitarse mejor y expandir su negocio para generar empleo y ayudar a jóvenes a aprender un oficio.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

Foto: LPG/ Jorge Carbajal