Miguel retrata la realidad nacional

Mendoza presentó recientemente en Ahuachapán su galería "Ahuachapán desde mi lente", una exposición de unas 30 fotografías.

Miguel Mendoza, de 44 años, es un reconocido fotógrafo de Ahuachapán que ha demostrado su talento y creatividad natural y autodidacta a través de los años de trabajo. Se ganó el reconocimiento y preferencias de las personas y su carisma le ha permitido conocer diferentes historias y personajes emblemáticos de la ciudad y retratarlos a través de su lente.

Mendoza inició su trabajo como fotógrafo hace 17 años en un ciber café al que nombró "Ciber Explorer". "No sé por qué lo nombramos así, en ese momento no sabíamos de publicidad, ni nada", aseguró.

Dijo que al local llegaban jugadores de fútbol a pedirle fotografías para carné, las cuales tomaba con una cámara de bolsillo, "así fue como inicié mis ‘pininos’ en la rama, porque las fotos no quedaban nada mal", detalló.

Con el paso del tiempo se tuvo que reinventar porque los teléfonos con nuevas tecnologías comenzaron a sustituir la necesidad de las personas por alquilar una computadora, y comenzó a ver el mundo de la fotografía como su campo laboral; actualmente posee un estudio fotográfico: Miguel Mendoza Photo Estudio.

"Me gustaba la fotografía pero no tenía una cámara, ni siquiera una semiprofesional. Con el tiempo compré una y tomaba fotos a todo, fotos sin sentido, de una persona que no había leído nada. Cuando me comencé a formar en el tema por mi cuenta, comencé a crecer", indicó.

En el 2012 se unió al grupo de fotógrafos La Comunidad del Lente de El Salvador, adquirió conocimientos y práctica.

Mendoza consiguió menciones honoríficas en concursos a nivel internacional, y algunos reconocimientos obtenidos en Ahuachapán por sus aportes en fotos de paisajes y los retratos, entre otros.