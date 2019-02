Migueleños no denuncian delitos contra patrimonio

En el departamento de San Miguel los delitos en contra del patrimonio, como el robo y hurto, además de las amenazas y violencia intrafamiliar, son los que la población no denuncia, según la Policía Nacional Civil (PNC). La autoridad asegura que la gente se queja en particular de los asaltos en la vía pública o mientras viaja en autobuses y microbuses. La mayor parte de estos hechos nunca llega a ser del conocimiento de las autoridades.

Jacqueline (nombre cambiado) fue víctima de robo el 6 de enero en la 7.ª calle oriente del barrio La Merced, ciudad de San Miguel, en donde fue interceptada por dos sujetos quienes la amenazaron de muerte y le quitaron su billetera y dinero.

La víctima está convencida de que denunciar es un esfuerzo que no valdrá la pena o tiene poca confianza en las autoridades. Sin embargo, un oficial en turno de la PNC de San Miguel asegura que tratan de atender todas las denuncias, pero le dan prioridad a los delitos "más graves".

"Nosotros procuramos seguir las denuncias, ser diligentes en la atención; obviamente a veces enfrentamos problemas porque cuando hay incremento de delitos contra la vida, sobre todo homicidios, lesiones, violaciones, delitos de ese tipo tienen prioridad sobre delitos de carácter patrimonial, como robos y hurtos", dijo el oficial en turno de la delegación de PNC San Miguel.

Agregó que las razones de no denunciar están ligadas al tipo de delito porque la "mayoría" son víctimas de delitos contra el patrimonio. "A pesar de que hay siempre un porcentaje que dice que no tiene confianza, que no cree que se haga algo, también hay un porcentaje importante que dice: ‘Bueno, el valor de los bienes no es tan significativo’", manifestó.

El oficial aseguró que las mujeres que viajan en el transporte público son acosadas sexualmente y, sin embargo, la mayoría de víctimas ignora que esto es un delito y no denuncian.

También ejemplificó que la victimización sexual de las usuarias del transporte colectivo es descrita como una ocurrencia común que involucra a pasajeros (hombres), motoristas y cobradores que aprovechan el hacinamiento en las horas pico para rozarse contra sus víctimas.

Además de identificar que en las horas de menos tránsito se reportan delitos de naturaleza seria como violaciones, delitos que no son denunciados.

La PNC hizo un llamado a la población para que denuncie en la delegación migueleña o en la Fiscalía General de la República (FGR). "No importa cuál sea el caso, pero deben de denunciar", dijeron.