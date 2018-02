Milagro Navas denunció anomalías del candidato del FMLN/CD. Él desestimó las acusaciones

Milagro Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán y candidata a la reelección acusó al candidato por la coalición FMLN/CD, Luis Rodríguez de ciertas anomalías para favorecerse con los resultados de las elecciones del 4 de marzo.

Navas denunció -en horas de la mañana- el supuesto traslado de votantes y presiones al interior de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, para que empleados de la autónoma se muevan a votar al municipio de Antiguo Cuscatlan, para favorecer a Rodriguez.

"Hay gente que trabaja en la CEL y lo ha confirmado, pero igual yo no lo puedo decir porque no me consta, hablo lo que dice el pueblo, no son palabras de Milagro Navas", aseguró la alcaldesa.

Foto: Javier Aparicio

Hace unos minutos, ARENA envió un comunicado haciendo una aclaración. Las supuestas personas serían movilizadas para conformar las JRV.

Por su parte Luis Rodríguez desestimó las acusaciones hechas por la alcaldesa que busca la reelección: "Nuestra prioridad en la ciudad no es subirnos a una clásica campaña de los ochenta donde comienzan con esta 'guerrita' de denuncias, desde el principio hemos sido coherentes con las propuestas para la gente y esas propuestas es lo que están esperando, estamos claros que el tema de campañas viejas ya no es aceptado".

La fecha límite para hacer cambios de domicilios en el DUI, venció el 3 de marzo del año pasado, de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, TSE.

Ambos candidatos tienen previsto realizar el cierre de campaña el próximo miércoles 28 de febrero.