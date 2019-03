Milagro Navas lamentó declaraciones de diputado no partidario

La alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, lamentó las declaraciones del diputado no partidario Leonardo Bonilla, el pasado jueves, luego de que el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó un aumento de 2 % al Fondo de Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (FODES).

Bonilla aseguró que en la votación no apoyó la medida porque el incremento al FODES debió realizarse de manera focalizada y no generalizada, debido a que "hay alcaldías como la de Antiguo Cuscatlán, que es la más rica del país, que por poco que vayan a recibir no lo necesitan. Incluso, podrían subsidiar a municipios más pobres".

Ante las declaraciones, Navas aseguró: "Si él se expresó mal de Antiguo Cuscatlán es una lástima, porque cuando él andaba pidiendo los votos, que andaba aquí a la par, no decía eso (...) y para exactitud del diputado Bonilla, Antiguo Cuscatlán es el municipio que menos dinero recibe porque no lo catalogaron por pobreza, ni por extensión, ni por género".

Navas también reaccionó ante los señalamientos de "irresponsabilidad" hechos por el presidente electo Nayib Bukele luego de la aprobación del aumento.

"Al presidente electo le digo que lo que se tiene que hacer es que los 262 alcaldes trabajen de la mano de él para que los resultados sean mejores. Quienes están más cerca de la población son los alcaldes, y son los alcaldes los que tienen que ser fortalecidos", expresó Navas.

La funcionaria manifestó que el porcentaje aumentado se invertirá en escuelas, salud, seguridad, infraestructura, y así hacer obras que no han podido ser ejecutadas debido a que "el dinero no alcanza para realizar obras que en algunos momentos le tocan al gobierno central".