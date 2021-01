Milena Mayorga acusa a diputados del FMLN y ARENA de retrasar procesos para adquisición de DUI en EUA

Milena Mayorga acusó este lunes, durante una entrevista televisiva de TVX, a los diputados de FMLN , ARENA y PCN de entorpecer los procesos para la entrega de Documento Único de Identidad (DUI) a los salvadoreños en Estados Unidos, el objetivo de frustrar votos en el extranjero.

Mayorga aseguró que estos diputados son parte de la junta directiva del Registro de Personas Naturales, la entidad encargada de velar por la identificación de los salvadoreños a través del Documento Único de Identidad (DUI).

"No habrá mejoras en la entrega de DUIs porque ellos (diputados) lo están bloqueando. No ha habido la buena voluntad de procurar mejoras en la entrega de los DUIs acá, porque si bien están dentro de los consulados, hay una ventanilla para eso donde solo hay una o dos personas para atender", dijo la embajadora.

"Mientras estén estos corruptos ahí tomando esas decisiones esto no va a mejorar... Acaban de publicar en el mes de noviembre, las bases de licitación nueva que no incluyen impresión (del DUI) en Estados Unidos ni mejorar los tiempos, tú pierdes todo un día de trabajo para ir a sacar un DUI para después recibirlo hasta dos meses después porque hay que regresar al consulado...A mi me duele, me duele porque no lo ven como país, lo ven porque saben que iba a haber un voto de castigo... Eso es mezquino y eso de verdad, yo lo reprocho", puntualizó Milena Mayorga.

Por otro lado, también aseguró que se abrirán 4 consulados más; estarán ubicados en Fresno, California; San Bernardino; Minessotta y Little Rock. Según informó, ya tienen al personal que atenderá en los consulados.

Además Mayorga dijo que está trabajando para que los salvadoreños puedan recibir en los consulados la vacuna contra covid-19 independientemente su estatus migratorio.

"Que el salvadoreño que no tiene los papeles en regla sepa que en los consulados va a llegar a un terreno seguro... Nosotros queremos procurar que se vacunen si así lo desean", expresó.

Finalmente dijo que es probable que el TPS se extienda más allá del 4 de octubre, que es la fecha que tiene de límite por el momento. Según Milena, el gobierno del presidente electo, Joe Biden, prodría informar sobre la extensión en los primeros 100 días de gobierno, o bien, hasta llegado el 4 de octubre.