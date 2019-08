Milena Mayorga desconoce si podrá votar en internas de ARENA

La diputada de ARENA, Milena Mayorga, aseguró que todavía no ha recibido un "documento oficial" en el que se le informe la suspensión de la medida cautelar que le pide "abstenerse" de participar en cualquier actividad, incluida aquella en la que se convoque al grupo parlamentario; pese a que por medio de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter el partido dio a conocer que tanto ella como los otros diputados que tienen expediente abierto en el Tribunal de Primera Instancia están habilitados para ejercer su voto en las elecciones internas de mañana en las que se elegirá a los nuevos miembros del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA).

"Un tuit para mí no es oficial, yo necesito un documento. Recuerdo que yo compartí en mis redes la medida cautelar del Tribunal de Primera Instancia y un tuit creo que no es lo que me pueda avalar para poder votar", expresó la legisladora, quien asegura que ya se venció el tiempo para que el Tribunal de Primera Instancia pueda resolver su caso.

Mayorga junto con Felissa Cristales, Gustavo Escalante y Arturo Magaña fueron acusados de haber violado los literales A, C, D, E y H del artículo 133 de los estatutos del partido, por lo que fueron citados a audiencia el pasado 9 de julio.

La diputada señaló que han existido casos en los que la respuesta del Tribunal de Primera Instancia del partido ha llegado un año después de iniciado el caso, "y yo no puedo estar un año apartada de la fracción y ellos haciendo uso, por ejemplo, del presupuesto que es para el funcionamiento de los diputados, ellos (la fracción) lo están administrando".