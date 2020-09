“Milena Mayorga no tiene la experiencia”

Diputados del partido ARENA criticaron ayer el reciente nombramiento de la embajadora.

El diputado Mauricio Ernesto Vargas, diputado de ARENA, dijo que Milena Mayorga, recién nombrada embajadora de El Salvador en Estados Unidos, no tiene la capacidad para desempeñar el cargo en el país norteamericano. Además, le parece curioso que el Ejecutivo realice una juramentación de una diplomática en cadena nacional: “algo no me cuadra ahí”, señaló Vargas.

“Allá son grandes ligas, se necesita mucha experiencia, mucho rigor académico, factores de diplomacia. A un lugar estratégico no se llega a aprender ”.

Mauricio Ernesto Vargas, Diputado de ARENA

Mientras que la exvicecanciller de la República y diputada Margarita Escobar acotó que le desea éxitos a la embajadora, ya que El Salvador se encuentra en un momento coyuntural, por las elecciones presidenciales y de gran parte del Congreso en Estados Unidos. La nueva diplomática tiene que velar por la ayuda que viene al país y por los programas que han sido cancelados, aseguró.

Estados Unidos no ha dado el beneplácito a la recién nombrada embajadora, tal como lo establece el Convenio de Viena, que rige las relaciones consulares. Además, menciona que después de designar a un diplomático se debe cumplir con la aceptación del país receptor.

