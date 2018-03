Milena se defiende y llama a Eugenio Chicas "boca floja"

Lee también

El jefe de fracción del partido ARENA Alberto Romero dijo esta mañana que no asistirán a ninguna reunión semanal con el presidente Salvador Sánchez Cerén mientras el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, no se disculpa publicamente por llamar "segundona" a la diputada Milena Calderón Sol de Escalón.La funcionaria, aludida por las declaraciones de Chicas, dijo que " es inaudito que una persona que dice ser el secretario de comunicaciones tenga tan floja la boca para poder faltar el respeto a una persona de oposición".Calderón Sol de Escalón agregó que Chicas no debe meterse en las decisiones del partido sobre quien los representa en las reuniones en CAPRES. El gobierno reprocha que a estas reuniones ya no asiste el presidente de ARENA sino que mandan a la diputada en mención."Le digo que no es él el que va a decidir quien va a una reunión. El partido es libre de decidir quién va a una reunión. En ARENA, será el COENA quien defina quien va a las diferentes reuniones, pero buscando, como siempre; la solución a los problemas que vive El Salvador", dijo Calderón Sol de Escalón.Chicas reaccionó esta mañana a la decisión del jefe y subjefe de fracción de ARENA y pidió disculpas a través de su cuenta de Twitter a la diputada Calderón Sol de Escalón. Sin embargo, los tricolor aseguraron que eso no es suficiente. La diputada incluso dijo que espera que sea una disculpa personal."No es maltrando a la oposición que van a sacar adelante al país que se encuentra en una crisis preocupante. Yo esperaría que un caballero lo haga. Un caballero pide disculpas personalmente", agregó Calderón Sol de Escalón.