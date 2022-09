Miles de toneladas de basura se han acumulado en embalse Cerrón Grande y amenazan con causar graves afectaciones en la flora y fauna del lugar

El alcalde de Potonico, en Chalatenango, José Eleuterio Tobar, denunció este jueves 1 de septiembre en redes sociales que al menos unas 5,000 toneladas de desechos sólidos, en su mayoría plásticos, se han acumulado en el embalse del Cerrón Grande, tras ser arrastrados por las lluvias.

Según el jefe edilicio, el embalse del Cerrón Grande, es un humedal de importancia nacional e internacional, que fue declarado como sitio RAMSAR el 22 de noviembre de 2005, por la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia y la Educación (UNESCO); sin embargo, actualmente el lugar está convertido en un foco de contaminación para los habitantes de Potonico, principalmente para las familias que subsisten de la pesca,

"Quiero hacer una denuncia a las instituciones que corresponda (...) desde hace más de un mes están llegando a nuestro municipio de Potonico cientos de toneladas de plástico y todo tipo de desechos los cual los traen los ríos que vierten sus aguas al río Lempa y llegan hasta el embalse que está en nuestra jurisdicción" denunció el alcalde.

Agregó, que los pescadores no pueden pescar debido a la enorme cantidad de basura acumulada y que teme que la fauna y la flora de la zona también sea afectada.

Tobar señaló que empleados del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) se comunicaron con él la mañana de este 1 de septiembre y que le habían ofrecido dar charlas para evitar que se acumule más basura. No obstante, el alcalde afirmó que la propuesta MARN no es suficiente, ya que la solución al problema no son charlas, sino realizar acciones concretas y retirar los desechos que llegan desde los ríos Acelhuate y Lempa hasta el embalse.

" Hasta el momento nadie ha hecho nada por retirar la basura, la CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa) por ser quienes se lucran de este recurso (agua) al generar energía eléctrica, deberían estar haciendo algo para retirar esa basura, pero nada, y nuestro municipio es el que se está viendo afectado, no merecemos esto, y no es justo que no hagan nada las instituciones ante esta problemática" puntualizó el alcalde.

Tobar hizo el llamado al MARN y a la CEL para ejecuten trabajos de limpieza cuanto antes, ya que el recurso de dicho embalse se podría ver afectado severamente.