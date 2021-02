Militante del FMLN agrede a motorista que perifoneaba publicidad de Will Salgado

La cuenta de Twitter "Operación 2021" que pertenece al partido Nuevas Ideas publicó este día, viernes 5 de febrero, un video en el que se observa a un militante del FMLN agrediendo a un motorista que perifoneaba publicidad del candidato a alcalde Will Salgado, hecho ocurrido el día de ayer.

Aquí se demuestra que los actos de violencia SIEMPRE los inicia el FMLN y después le hecha la culpa a otros para victimizarse.



Este día un militante de ese partido atacó a un salvadoreño mientras se encontraba trabajando. pic.twitter.com/TQbM6ag3dD — Operación 2021 (@2021sv) February 5, 2021

Según un comunicado de la Alcaldía de San Miguel el agresor es trabajador municipal a quién se le ha procesado una nota de acción en Recursos Humanos de la comuna con una suspensión de 5 días sin goce de sueldo.



Además, señala que "la municipalidad presidida por el alcalde, Miguel Pereira, ha reiterado en varias ocasiones que no permitirá ningún tipo de violencia y por ellos tomará las medidas correspondientes avaladas por la ley".

Comunicado Alcaldía de San Miguel

Por su parte, el agredido se presentó este día a la Fiscalía a interponer una denuncia por los delitos de amenazas y lesiones. "El día de ayer me agredió físicamente y me amenazó, yo estaba trabajando en campaña para Nuevas Ideas", dijo.



El afectado afirma que el trabajador municipal se encontraba realizando labores de limpieza para la comuna y que cuando se percató que él estaba trabajando en la zona se dirigió a él y le "tiró un golpe", después lo agredió con una piedra ocasionando un hematoma en su hombro izquierdo y luego cuando se dio cuenta que lo estaba grabando se fue corriendo de la escena.

Agresión realizada por trabajador de la Alcaldía de San Miguel

"Yo estaba en el carro, yo en ningún momento me bajé hasta que él me agredió con la piedra. En ningún momento le falté el respeto ni le hice un comentario al respecto, solo tomé mis precauciones de grabar lo que sucedia en el el momento", dijo el joven afectado quien decidió no brindar su nombre ni mostrar su rostro. "Al tomar la piedra me dijo que me fuera de ese lugar, que no me quería ver ahí sino quería que me pasara algo", añadió.



Numan Salgado, hermano del candidado a alcalde, se pronunció ante el hecho en el que etiquetó al Fiscal General, Raúl Melara, cuestionando si en este caso de violencia actuará con la misma agilidad e imparcialidad que en los casos que se tratan de ARENA y el FMLN.

@MelaraRaul y en éste caso de violencia electoral usted actuará con agilidad e imparcialmente, o solo cuando se trata de ARENA y FMLN pic.twitter.com/P2Ll1AtbFH — Numan Salgado (@DipNumanSalgado) February 5, 2021