Militares acusados de torturar, asesinar y amenazar a víctimas

La consigna era eliminar pandilleros. Los coroneles David Iglesias Montalvo, Héctor Solano Cáceres y el teniente Leonel Ascencio Sermeño encabezaron el escuadrón que dentro del Ejército ordenaba la ejecución ilegal de pandilleros, especialmente en Ahuachapán. La Fiscalía lo comprobó a través de escuchas telefónicas, porque durante seis meses grabó las llamadas telefónicas de los imputados.

Ellos se convirtieron en los primeros militares de alto rango en ser procesados por ejecuciones extrajudiciales, un señalamiento que había salpicado únicamente a policías. El pasado 13 de junio, la jueza Especializada de Instrucción B de San Salvador rectificó, gracias a la resolución de un tribunal superior, y aceptó incorporar al proceso las escuchas telefónicas que se transcriben en estas páginas.

—Mi amigo, ¿cómo estamos por ahí?—¿Qué pasó, hermano? —¿Puede hablar?— ¡Sí, hombre! Aquí estoy en Turín. —¡Ah, vaya! Mire, fíjese que no quieren más marcha atrás ni para adelante, sino que dicen que de mañana a pasado tiene que ser la acción para no ser vistos esos dos babosos ahí. No sé cómo hacer.—Una pregunta, permítame, ¿pero van a ser sacados o qué? —Sí—¿Y ejecutados en otra parte? —Umm, digo yo.

Esa llamada, grabada entre el teniente Ascencio y un hombre no identificado es una de las pruebas del caso. En las escuchas quedó constancia de cómo los militares se esmeraron en ayudar a encubrir a ocho soldados que ya fueron condenados por la tortura de dos jóvenes en Apaneca en 2016.

La defensa ataca la legalidad de esas llamadas porque dice que fueron obtenidas luego de una denuncia anónima. “Las intervenciones telefónicas por sí solas no hacen prueba si no hay ningún acto de investigación que corrobore la llamada”, dijo uno de los defensores de los imputados.

El caso, por decisión de la jueza Especializada de Instrucción, pasará a un tribunal ordinario de Ahuachapán. La Fiscalía prepara la apelación por esta decisión. Mientras tanto, los militares ejercen con normalidad en el Estado Mayor, según confirmó a este periódico el viceministro de la Defensa, Carlos Jaime Mena Torres.